رئيس الوزراء القطري: خطة ترامب المطروحة مبادئ بحاجة لمناقشة تفاصيلها

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن ما طرح أمس من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة هو مبادئ في الخطة تحتاج لمناقشة تفاصيلها وكيفية العمل من خلالها.

وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تصريحات لقناة الجزيرة أن الخطة ما تزال في مراحلها الأولى، وتحتاج إلى تطوير وتوضيح، خاصة فيما يتعلق بآليات الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

وأكد رئيس الوزراء القطري أن بلاده سلمت وفد حركة حماس التفاوضي خطة الرئيس ترامب بشأن غزة خلال اجتماع عُقد أمس في الدوحة، وأشار إلى أن الحركة تعاملت بمسؤولية ووعدت بدراسة الخطة.

وشدد رئيس الوزراء القطري على أن الرد النهائي يتطلب توافقا داخليا بين الفصائل الفلسطينية، ودعا جميع الأطراف إلى النظر في الخطة بشكل بناء، واستغلال الفرصة المتاحة لإنهاء الحرب.

وأكد أن التركيز الرئيسي لدولة قطر حاليا هو إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك وقف القتل والتهجير والمجاعة.

وأضاف أن الدول العربية والإسلامية، بما فيها مصر وتركيا، تبذل جهودا كبيرة لدعم الفلسطينيين وتمكينهم من البقاء على أرضهم، والوصول إلى حل الدولتين، وأن تلك الدول سترحب بالمشاركة في دعم الفلسطينيين إذا تم قبول الخطة.