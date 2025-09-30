عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: نقدر عاليا الالتزام الأميركي بإنهاء الحرب في قطاع غزة

عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: هدفنا هو إنهاء الحرب ونهاية التجويع في غزة

عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: قطر ومصر سلمتا حماس خطة إنهاء الحرب في غزة ووفد حماس وعد بدراستها

عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: التزمنا منذ اليوم الأول بالعمل لإنهاء الحرب وإدخال المساعدات ووقف التصعيد

عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: وفد حماس التفاوضي وعد بدراسة الخطة الأميركية وما زال الوقت مبكرا للرد

عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: قطر منذ اليوم الأول لم تتأخر في أي جهود لإنهاء حرب غزة أو دعم سكانها

المتحدث باسم الخارجية القطرية: الجهود القطرية والمصرية والتركية لإنهاء الحرب تتكامل بشكل جماعي ومنسق

التفاصيل بعد قليل..