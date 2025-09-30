عاجلعاجل,
Published On 30/9/2025|
آخر تحديث: 13:33 (توقيت مكة)
عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: نقدر عاليا الالتزام الأميركي بإنهاء الحرب في قطاع غزة
عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: هدفنا هو إنهاء الحرب ونهاية التجويع في غزة
عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: قطر ومصر سلمتا حماس خطة إنهاء الحرب في غزة ووفد حماس وعد بدراستها
عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: التزمنا منذ اليوم الأول بالعمل لإنهاء الحرب وإدخال المساعدات ووقف التصعيد
عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: وفد حماس التفاوضي وعد بدراسة الخطة الأميركية وما زال الوقت مبكرا للرد
عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: قطر منذ اليوم الأول لم تتأخر في أي جهود لإنهاء حرب غزة أو دعم سكانها
المتحدث باسم الخارجية القطرية: الجهود القطرية والمصرية والتركية لإنهاء الحرب تتكامل بشكل جماعي ومنسق
