عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: هدفنا هو إنهاء الحرب ونهاية التجويع في غزة
Published On 30/9/2025|
آخر تحديث: 13:40 (توقيت مكة)
المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري:
- نقدر عاليا الالتزام الأميركي بإنهاء الحرب في قطاع غزة
- هدفنا هو إنهاء الحرب ونهاية التجويع في غزة.
- قطر ومصر سلمتا حماس خطة إنهاء الحرب في غزة ووفد حماس وعد بدراستها.
- التزمنا منذ اليوم الأول بالعمل لإنهاء الحرب وإدخال المساعدات ووقف التصعيد.
- وفد حماس التفاوضي وعد بدراسة الخطة الأميركية وما زال الوقت مبكرا للرد.
- قطر منذ اليوم الأول لم تتأخر في أي جهود لإنهاء حرب غزة أو دعم سكانها.
- الجهود القطرية والمصرية والتركية لإنهاء الحرب تتكامل بشكل جماعي ومنسق.
- التزامنا راسخ بشأن تقديم أي دعم ممكن لوقف حرب غزة وإعادة الإعمار.
- ركزنا منذ اليوم الأول للعدوان على قطر على سلامة أراضينا وسيادتنا.
- تركيزنا الأساسي ينصب على عدم تكرار الهجوم الذي استهدف بلدنا.
- في ما يتعلق بالاعتذار أولويتنا هي سيادة دولة قطر وأمان المواطنين والمقيمين.
- الخطوة الأولى بشأن خطة إنهاء حرب غزة هي التوافق بين جميع الأطراف.
- دولة قطر تحتفظ بحقوقها القانونية بشأن القصف الإسرائيلي على الدوحة.
- الأساس الذي تعتمد عليه قطر هو الضمانات التي قدمت بعدم تكرار الهجوم الإسرائيلي.
- ما سمعناه من قبل الرئيس الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن قبوله خطة ترامب.
- رحبنا بخطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب على غزة وهدفنا الأساسي إنهاؤها
المصدر: الجزيرة