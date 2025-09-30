عاجل,
عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: هدفنا هو إنهاء الحرب ونهاية التجويع في غزة

Published On 30/9/2025
آخر تحديث: 13:40 (توقيت مكة)

المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري:

  • نقدر عاليا الالتزام الأميركي بإنهاء الحرب في قطاع غزة
  • هدفنا هو إنهاء الحرب ونهاية التجويع في غزة.
  • قطر ومصر سلمتا حماس خطة إنهاء الحرب في غزة ووفد حماس وعد بدراستها.
  • التزمنا منذ اليوم الأول بالعمل لإنهاء الحرب وإدخال المساعدات ووقف التصعيد.
  • وفد حماس التفاوضي وعد بدراسة الخطة الأميركية وما زال الوقت مبكرا للرد.
  • قطر منذ اليوم الأول لم تتأخر في أي جهود لإنهاء حرب غزة أو دعم سكانها.
  • الجهود القطرية والمصرية والتركية لإنهاء الحرب تتكامل بشكل جماعي ومنسق.
  • التزامنا راسخ بشأن تقديم أي دعم ممكن لوقف حرب غزة وإعادة الإعمار.
  • ركزنا منذ اليوم الأول للعدوان على قطر على سلامة أراضينا وسيادتنا.
  • تركيزنا الأساسي ينصب على عدم تكرار الهجوم الذي استهدف بلدنا.
  • في ما يتعلق بالاعتذار أولويتنا هي سيادة دولة قطر وأمان المواطنين والمقيمين.
  • الخطوة الأولى بشأن خطة إنهاء حرب غزة هي التوافق بين جميع الأطراف.
  • دولة قطر تحتفظ بحقوقها القانونية بشأن القصف الإسرائيلي على الدوحة.
  • الأساس الذي تعتمد عليه قطر هو الضمانات التي قدمت بعدم تكرار الهجوم الإسرائيلي.
  • ما سمعناه من قبل الرئيس الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن قبوله خطة ترامب.
  • رحبنا بخطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب على غزة وهدفنا الأساسي إنهاؤها

المصدر: الجزيرة

