3 إصابات بعملية دهس وإطلاق نار في مستوطنة بالضفة المحتلة

أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بعملية دهس وإطلاق نار في مستوطنة غوتش عتصيون بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقالت القناة 12 إن عملية مركبة تضمنت دهسا وإطلاق نار حصلت عند حاجز النفق بين القدس وبيت لحم، وأوقعت 3 إصابات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة سارعت إلى إغلاق شارع الأنفاق في جنوب الضفة الغربية، قبل أن تتمكن من إلقاء القبض على منفذ العملية بعد إصابته في اشتباك.