زلزال في إندونيسيا وآخر في الفلبين يقتل 5 أشخاص

ضرب زلزال بقوة 6 درجات، اليوم الثلاثاء، قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لمنطقة كاليانغيت بإقليم جاوة الشرقية الإندونيسية، في حين قتل 5 أشخاص بالفلبين جراء زلزال آخر.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، في بيان، أن مركز الزلزال يبعد نحو 32 كيلومترا جنوب شرقي كاليانغيت.

وأضافت أن قوة الزلزال بلغت 6 درجات، ووقع على عمق 14 كيلومترا في باطن الأرض.

ولم تعلن السلطات الإندونيسية على الفور عن أي بيانات رسمية حول وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء الزلزال.

كما لم تطلق أي تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد تسونامي جراء تأثير الزلزال.

بدورها، أفادت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، في بيان، بأن قوة الزلزال بلغت 6.5 درجات.

يُذكر أن إندونيسيا تضم ما مجموعه 130 بركانا نشطا، وتقع ضمن "حلقة النار" في المحيط الهادي، وتُعد من بين أكثر دول العالم نشاطا زلزاليا.

من جهة ثانية، قضى 5 أشخاص جراء زلزال بقوة 6.9 درجات ضرب وسط الفلبين مساء الثلاثاء، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.

وقال الضابط في الشرطة فيليبي كاباغي من بلدية سان ريميجيو "لدينا 5 وفيات مؤكدة"، مضيفا ألا تفاصيل حتى الآن عن هوية الضحايا.

وضرب الزلزال شمال جزيرة سيبو مساء الثلاثاء، وألحق أضرارا بمبانٍ وطرق، وتسبب بانقطاع الكهرباء.