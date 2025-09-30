رئيس كولومبيا: ترامب شريك في جريمة الإبادة الجماعية بغزة

حمّل الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو نظيره الأميركي دونالد ترامب المسؤولية عن هجمات إسرائيل في غزة، واعتبره شريكا في جريمة الإبادة الجماعية في القطاع.

وفي كلمة ألقاها في قصر الرئاسة قال بيترو: "إذا استمر الحال كما هو حتى الآن في التواطؤ مع الإبادة، فإن المكان الوحيد الذي يستحقه السيد ترامب هو السجن".

ودعا بيترو إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء زيارته للولايات المتحدة تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية.

وفي 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

وأضاف بيترو "الولايات المتحدة لا تعترف فعليا بالقانون الدولي. نظام روما يعرّف ما هي الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب. أي مواطن يُحاكم في هذه المحاكم يمكن اعتقاله من قبل أي دولة عند مروره منها، بغض النظر عن جنسيته. وبالتالي يمكن اعتقال نتنياهو في الولايات المتحدة أيضا".

وأعلن بيترو أن اتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع الولايات المتحدة ستُعاد مراجعتها، بينما سيتم إلغاء اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع إسرائيل.

تحرير فلسطين

كما جدّد دعوته لتشكيل جيش مشترك من أجل تحرير فلسطين، قائلا: الأمم المتحدة لا يمكن أن تركع أمام حكومة تتواطأ في جريمة الإبادة. إذن فلنبدأ بالتحرك، وسنرى لاحقا إن كنا سنبقى وحدنا أم لا".

والأربعاء الماضي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا رئيس كولومبيا إلى توحيد جيوش الدول التي ترفض الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من أجل تحرير فلسطين.

وتطرّق بيترو إلى إعلان الولايات المتحدة إلغاء تأشيرته، قائلا: (الولايات المتحدة) تنتهك القانون الدولي. ليس لها الحق في إلغاء تأشيرة أي شخص سيذهب إلى الأمم المتحدة ليلقي خطابا أو يتحدث حول مواضيع مطروحة على أجندة الأمم المتحدة. هذا هو القانون الدولي. إذا كان ترامب ينسى ذلك أو لا يخبره أحد أو لا يقرأ بنفسه، فعندها يجب أن يقرأه له أحد".

والجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، إلغاء تأشيرة الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، على خلفية مواقفه الداعمة لفلسطين، والمناهضة لإسرائيل.

وبررت الخارجية قرارها بما وصفته بتصرفات بيترو المتهورة والتحريضية، قائلة إنه حرض الجنود الأميركيين على العصيان، واستخدام العنف.

وكان بيترو شارك الجمعة في مظاهرة داعمة لفلسطين في ميدان التايمز وسط نيويورك الأميركية.

يذكر أنه بدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفا و55 شهيدا و168 ألفا و346 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.