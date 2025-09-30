ترحيب دولي بخطة ترامب ومطالب باستغلال الفرصة لإنهاء الإبادة بغزة

قوبلت الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة بترحيب من قادة وزعماء العالم، وسط مطالبات بالعمل على وضع حد للإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في غزة وإنهاء معاناة مئات آلاف من الفلسطينيين المحاصرين والمجوعين.

وأعلن الرئيس الأميركي بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أمس الاثنين تفاصيل ما قال إنها خطة شاملة لإنهاء الصراع في غزة.

وتنص الخطة على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ونزع سلاح حركة حماس، كما تنص على أن تدار غزة مؤقتا عبر لجنة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية، مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة تحت إشراف هيئة انتقالية دولية تسمى "مجلس السلام" يرأسها ترامب.

وأضاف ترامب أن الدول العربية والإسلامية ستكون مسؤولة عن التعامل مع حركة حماس، وهدد بأن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل في حال رفض حماس للخطة.

وتوالت ردود الفعل الدولية المرحبة بالخطة الجديدة، وبادرت العديد من الدول إلى المطالبة باستغلال الفرصة من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على غزة.

وإليكم أبرز ردود الفعل العالمية على خطة ترامب:

الاتحاد الأوروبي : قالت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن خطة ترامب فرصة للسلام الدائم، وتتيح أفضل فرصة لإنهاء الحرب.

وطالبت كالاس من حركة حماس الموافقة على الخطة "دون تأخير"، وعبرت عن استعداد الاتحاد للمساعدة في إنجاح الخطة.

من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن حل الدولتين يظل السبيل الوحيد العملي لتحقيق السلام العادل والدائم.

أما رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا فأكدت أن ترامب طرح صفقة على الطاولة توفر إطارا للسلام والاستقرار وإعادة الإعمار في غزة.

وفي تدوينة على حسابه بمنصة "إن سوسيال" التركية، قال أردوغان إن "تركيا ستواصل المساهمة في عملية إقامة سلام عادل ودائم يقبله الجميع".

بريطانيا : رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بخطة ترامب. وقال "ندعو جميع الأطراف إلى التكاتف والعمل مع الإدارة الأميركية لإتمام هذه الاتفاقية وتجسيدها على أرض الواقع. على حماس الآن الموافقة على الخطة وإنهاء المعاناة، وذلك بإلقاء سلاحها وإطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين".

