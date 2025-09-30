ترامب يشعل الجدل بفيديو عن "أسرّة الشفاء السحرية" فما حكايتها؟

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب عاصفة جديدة من الجدل، بعدما نشر مقطع فيديو قصير عبر منصته "تروث سوشيال"، ظهر فيه وكأنه يعِد الأميركيين بتقنية خيالية تعرف باسم "الأسرّة الطبية الإعجازية" القادرة على شفاء جميع الأمراض.

ورغم أن الفيديو حذف بعد ساعات، فإن انتشاره الواسع على المنصات أعاد إلى الواجهة واحدة من أكثر نظريات المؤامرة غرابة التي ارتبطت باسم ترامب وأنصاره.

الفيديو الذي لم يتجاوز 42 ثانية، بدا وكأنه مقتطف من برنامج "ماي فيو مع لارا ترامب" "My View with Lara Trump" على شبكة فوكس نيوز، وظهر فيه ترامب وهو يقول: "سيحصل كل أميركي قريبا على بطاقة الأسرّة الطبية الخاصة به. وبفضلها، سيتمتع الأميركيون بوصول مضمون إلى مستشفياتنا الجديدة المجهزة بالتقنيات الأكثر تقدما في العالم".

وأضاف في الفيديو المتداول أن "هذه المنشآت آمنة وحديثة ومصممة لإعادة كل مواطن إلى كامل صحته وقوته، وأنها بداية حقبة جديدة في الرعاية الصحية الأميركية".

المقطع حقق مئات الآلاف من المشاهدات خلال ساعات قليلة، وتداوله ناشطون ومروجو نظريات مؤامرة -خصوصا المرتبطين بحركة كيو أنون (QAnon) التي اشتهرت بترويج نظريات مؤامرة غريبة، باعتباره "إشارة" من ترامب إلى قرب كشف هذه التقنية.

بعض الحسابات علقت عليه بعبارات مثل: "الحقبة الجديدة بدأت"، ما ساهم في زيادة انتشاره وتكريس المبالغات المحيطة به.

🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯 PRESIDENT TRUMP POSTED ABOUT MEDBED HOSPITALS 🙏 FREAKING AWESOME 🇺🇸💯❤️https://t.co/suTkFYlcrX pic.twitter.com/n8SuxajoLK — HOTROD (@RubenRodInSa) September 28, 2025

🔥MEDBED HOSPITALS OPEN JANUARY 2026‼️🔥 Donald Trump is leading America into a breakthrough of healthcare with the launch of MedBed Hospitals! Powered by breakthrough tech and top doctors, MedBed Hospitals bring true healing – with access through your exclusive MedBed Card. pic.twitter.com/07R5ytga1W — egidimartorano (@egidimartorano) September 25, 2025

التفنيد

أجرى فريق الجزيرة تحقق، تدقيقا شاملا للمقطع ليتبين أنه مفبرك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويتضح أن حركة شفاه ترامب لا تتطابق مع الكلمات المنطوقة، إذ تظهر فواصل زمنية غير منسجمة بين حركة الفم والصوت، وهي علامة شائعة في المقاطع المفبركة بالذكاء الاصطناعي.

كما أظهرت تحليلات باستخدام أدوات كشف التزييف العميق (Deepfake ) أن المقطع تم توليده رقميا عبر تقنيات "توليد الصوت والصورة" (AI-Generated Media).

كما أكدت شبكة فوكس نيوز في تصريحات إعلامية أن الفيديو لم يبث عبر أي من منصاتها، وأن البرنامج المشار إليه لم يتناول هذا الموضوع مطلقا.

أصل "مؤامرة الأسرّة"

النظرية التي استند إليها الفيديو ليست جديدة، إذ ظهرت أول مرة في دوائر حركة "كيو أنون" (QAnon) وتزعم أن الجيش الأميركي يمتلك أجهزة متطورة قادرة على علاج أمراض مزمنة مثل الربو في دقائق، وإعادة نمو الأطراف المبتورة فورا، وعلاج جميع أنواع السرطان والأمراض المستعصية.

وروّج أنصارها لفكرة أن "المليارديرات الليبراليين" يحجبون هذه التكنولوجيا الثورية عن العامة، وأنها لن تتاح إلا بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

ورغم وضوح الطابع المفبرك للفيديو، فقد احتفى به كثير من أنصار ترامب بوصفه "إشارة مشفرة" إلى قرب كشف التقنية المزعومة.

واعتبر بعضهم أن حذف الفيديو سريعا يثبت فرضية "حرب المعلومات-الجيل الخامس (5GW)"، التي تقوم على فكرة، أن الساسة يرسلون رسائل سرية لا يفهمها إلا "المتيقظون".