ترامب: الولايات المتحدة ستشهد على الأرجح شللا ماليا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن حكومته قد تشهد على الأرجح شللا ماليا، محملا الديمقراطيين مسؤولية تعثر المفاوضات مع الجمهوريين بشأن التمويل.

وقال ترامب للصحفيين "سنواجه على الأرجح إغلاقا حكوميا. لا شيء حتميا، لكنني أعتقد أنه مُرجّح".

يأتي ذلك قبل ساعات من انتهاء مهلة للمصادقة على تشريع يضمن تمويل عمل الإدارات قبل منتصف الليل.

من جانبه، أكّد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وجود "اختلافات كبيرة" في موقف الطرفين.

ويسعى الحزب الديمقراطي الذي لا يحظى بغالبية في أي من مجلسي الكونغرس، إلى ممارسة ضغط على الحكومة الفدرالية إذ يتطلب إقرار تشريعات الميزانية موافقة 60 من الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ.

في غياب أي مؤشر لتسوية، يُتوّقع أن يصوّت مجلس الشيوخ عصرا على تمديد مفاعيل تمويل قصير الأجل سبق أن أقرّه مجلس النواب، علما بأن احتمالات نجاح الخطوة ضئيلة.

وما لم يصادق الكونغرس على تشريع يضمن تمويل عمل الإدارات الفدرالية قبل منتصف ليل الثلاثاء، ستواجه الحكومة إغلاقا من شأنه أن يغرق واشنطن في أزمة سياسية جديدة.

وهذا الإغلاق سيوقف العمليات غير الأساسية ويترك مئات الآلاف من الموظفين المدنيين موقتا بدون أجر، وسيعطل دفع العديد من منافع شبكة الأمان الاجتماعي.

التهديد بالتسريح

وقال ترامب إن إدارته قد تذهب أبعد من الممارسة الاعتيادية القاضية بإعطاء إجازات مؤقتة، لتمضي قدما في تسريح "عدد كبير" من الموظفين الفدراليين، محمّلا الديمقراطيين مسؤولية الأزمة التي تلوح في الأفق.

وأضاف "إنهم لا يتغيّرون. لقد خسروا الانتخابات بفارق كبير، ولا يتغيّرون".

وعادة ما يسعى الجمهوريون والديمقراطيون على السواء لتجنّب هذه الإغلاقات، مع تحميل كل حزب المسؤولية للطرف الآخر.

واقترح الجمهوريون تمديد التمويل الحالي حتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، بانتظار إجراء مفاوضات بشأن خطة إنفاق أطول أمدا.

لكنّ الديمقراطيين يسعون لاستعادة تمويل بمئات مليارات الدولارات لقطاع الرعاية الصحية، خصوصا في برنامج الضمان الصحي الخاص "أوباما كير" للأسر المحدودة الدخل والذي تخطط إدارة ترامب لإلغائه بموجب مشروع الميزانية الذي تمت المصادقة عليه في يوليو/تموز الماضي.