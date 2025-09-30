بزشكيان: إيران تمر بظروف صعبة لكنها لن تستسلم

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن العالم يمارس ضغوطا على بلاده كي تستسلم، مؤكدا أن إيران لن تخضع، وذلك في أعقاب إعادة فرض العقوبات بسبب أنشطتها النووية.

وأضاف بزشكيان أن البلاد تمر بظروف صعبة لكنها تسعى لتحسين علاقاتها مع دول الجوار، مشيرا إلى ضرورة الاعتماد على الإمكانيات المحلية لتحقيق أهداف البلاد وحل مشاكلها.

تصريحات الرئيس الإيراني جاءت خلال لقائه أعضاء الفريق الوطني الإيراني للمصارعة والذي توج بطلا للعالم في بطولة العالم في كرواتيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن -الاثنين الماضي- إعادة فرض سلسلة من العقوبات على إيران ترتبط بأنشطتها النووية، وذلك بعد يوم من إعادة تفعيل العقوبات الأممية على طهران.

وتتضمن العقوبات الأوروبية حظرا على صادرات السلاح والمواد المرتبطة بتخصيب اليورانيوم والصواريخ الباليستية.

ويأتي فرض العقوبات إثر لجوء فرنسا وبريطانيا وألمانيا، التي تشكل الترويكا الأوروبية، إلى "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى عام 2015.

وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في بيان مشترك، إن هدفها الأساسي هو منع إيران من السعي إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية.

وأعيد تفعيل العقوبات الأممية بعد فشل المفاوضات بين الترويكا الأوروبية وإيران، وبعد محاولات غير مثمرة من قبل روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي لتمديد رفع العقوبات 6 أشهر إضافية.

وكان بزشكيان استنكر عودة عقوبات الأمم المتحدة على بلاده بعد تفعيل "آلية الزناد"، وأكد أن بلاده مستعدة لمواجهة أي سيناريوهات محتملة، ولن تقبل بمفاوضات تجرها إلى أزمات جديدة.