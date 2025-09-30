بتمويل كويتي.. رئيس كينيا يفتتح رسميا "جامعة الأمة" الإسلامية

افتتح رئيس كينيا وليام روتو اليوم الثلاثاء جامعة الأمة في محافظة كاجيادو، لتصبح أول جامعة إسلامية متكاملة في البلاد.

وتزامنا مع الافتتاح، أعلنت الجامعة عن تدشين عدد من الكليات والأقسام الجديدة، من بينها كلية القانون والشريعة، وبرنامج الدكتوراه في الدراسات الإسلامية، إضافة إلى كلية الهندسة (قريبا) ومعهد التعليم والتدريب المهني والتقني.

كما شملت المرحلة الثانية من تطوير المشروع إنشاء مبنى جامعي حديث من 9 طوابق يضم قاعات دراسية ومكتبة ومختبرات ومرافق طبية وإدارية، بالإضافة إلى توسعة إسكان الطلبة، وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، ونظم مراقبة أمنية رقمية متكاملة.

ويمثل هذا الافتتاح تتويجا لمسيرة امتدت أكثر من 18 عاما، قادتها جمعية العون المباشر الكويتية التي أسسها الراحل عبد الرحمن السميط، بهدف تطوير التعليم العالي في شرق أفريقيا.

وأُسست جامعة الأمة عام 1997 كمؤسسة تعليمية متخصصة في الشريعة والدراسات الإسلامية تحت اسم "كلية ثيكا"، قبل أن تتحول تدريجيا إلى جامعة معترف بها، وتحصل على الميثاق الجامعي الكامل عام 2018.

وتقدم الجامعة اليوم 26 برنامجا أكاديميا عبر 6 كليات رئيسية (الشريعة، القانون والشريعة، إدارة الأعمال والتكنولوجيا، التمريض والقبالة، التربية والعلوم الاجتماعية)، ويبلغ عدد طلابها الحاليين أكثر من 2600 طالب، في حين وصل عدد خريجيها إلى 5600 حتى الآن.

وشهدت الأعوام الأخيرة تطورا كبيرا في البنية التحتية للجامعة، والمحتوى الأكاديمي، والتحول الرقمي، والاستدامة المالية، مما عزز مكانتها ضمن مؤسسات التعليم العالي في المنطقة.

وفي تصريح بهذه المناسبة، قال المدير العام لجمعية العون المباشر الدكتور عبد الله عبد الرحمن السميط إن "جامعة الأمة ليست مجرد مؤسسة أكاديمية، بل نموذج للتعليم الجامعي المعاصر، يجمع بين التميز الأكاديمي، والهوية الثقافية، والمسؤولية المجتمعية. وهي ركيزة أساسية في جهودنا لتعزيز التنمية البشرية، وترسيخ قيم التمكين، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ونؤمن بأن بناء الإنسان يبدأ من التعليم".

وأكد استمرار الجمعية في دعم الجامعة لتكون منصة معرفية مؤثرة ليس فقط في كينيا، بل في عموم شرق أفريقيا.

وأفرزت الجامعة نخبة من الخريجين الذين يشغلون اليوم مناصب قيادية في القطاعات الحكومية والخاصة داخل كينيا وخارجها. ويعد الشيخ سلوم نياباجبو، مفتي بوروندي الحالي، أحد أبرز خريجي الجامعة، إضافة إلى عبد الجبار إسحاق حسين رئيس قلم محكمة الصلح في كينيا، وسواليه أوسوري مدير الشريعة في بنك KCB كينيا، مما يعكس نجاح الجامعة في تخريج كفاءات تجمع بين القيم الدينية والمهارات المهنية الحديثة.