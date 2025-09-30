10 قتلى بهجوم على مقر أمني جنوب باكستان

قتل ما لا يقل عن 10 من المدنيين والعسكريين، اليوم الثلاثاء، في تفجير استهدف مقرا لقوات حرس الحدود في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضح مسؤولون باكستانيون أن انتحاريا فجّر شاحنة صغيرة مفخخة كان يقودها أمام المقر، وأن عددا من المسلحين اقتحموا المقر بعد التفجير واشتبكوا مع عناصر حرس الحدود.

وقال رئيس وزراء إقليم بلوشستان سرفراز بوغتي، في تصريحات بثها التلفزيون، إن قوات الأمن قتلت 4 مهاجمين، وأكد أن هذه الهجمات "لن تمنعنا من تحقيق التنمية والازدهار لشعبنا".

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الصحة في الإقليم بخت كاكار أن الهجوم خلّف 33 إصابة إلى جانب القتلى العشرة. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مسؤول محلي بأن القتلى 6 مدنيين و4 من عناصر حرس الحدود.

وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة تلقتها وسائل الإعلام، شاحنة صغيرة مكشوفة الصندوق تنعطف قبل الانفجار عند مدخل مقر قوات حرس الحدود.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور. بيد أن حركات مسلحة انفصالية كثفت هجماتها على قوات الأمن في المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية.

ومن أبرز تلك الحركات جيش تحرير بلوشستان الذي يطالب باستقلال الإقليم عن باكستان وتولي قومية البلوش إدارته، كما يشدد على إطلاق سراح معتقلين سياسيين وناشطين ومفقودين من البلوش يقول إن الجيش الباكستاني خطفهم.