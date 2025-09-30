الحوثيون يتوعدون باستهداف شركات نفط أميركية

قالت جماعة أنصار الله (الحوثيون) اليوم الثلاثاء، إنها ستستهدف شركات نفط أميركية كبرى مثل إكسون موبيل وشيفرون.

وقال مركز تنسيق العمليات الإنسانية، ومقره صنعاء، إنه أدرج 13 شركة أميركية و9 أشخاص وسفينتين على قائمة عقوبات.

وأوضح المركز في بيان، أنه أدرج تلك الكيانات والأشخاص والأصول في قائمة العقوبات لقيامهم بتسهيل عمليات تصدير، أو إعادة تصدير، أو نقل، أو تحميل أو شراء أو بيع النفط الخام الأميركي، من الموانئ الأميركية.

وقال المدير التنفيذي لمركز تنسيق العمليات الإنسانية "إن الإجراءات المتخذة اليوم… تُعد دفعة أولى في إطار الرد على العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية بتاريخ 20 يونيو/حزيران و22 يوليو/تموز و11 سبتمبر/أيلول 2025، بتصنيف وإدراج كيانات وأشخاص وسفن في قائمة العقوبات".

وأشار إلى أن ذلك يخالف ما أعلنته "وزارة الخارجية في سلطنة عُمان بتاريخ 6 مايو/أيار الماضي عن خفض التصعيد ووقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة واليمن".

وكانت الهدنة التي اتُفق عليها مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، تقضي بعدم مهاجمة السفن المرتبطة بالولايات المتحدة التي تبحر في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويعمل المركز حلقة وصل بين القوات التابعة للحوثيين وشركات النقل البحري التجارية.