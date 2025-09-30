الأمم المتحدة تطالب بحماية وممر آمن للمدنيين بالفاشر غربي السودان

طالبت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء بتوفير حماية وممر آمن بشكل عاجل للمدنيين في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان.

وشددت المنظمة الأممية، في بيان، على ضرورة رفع الحصار عن الفاشر وإنهاء الهجمات العشوائية، مطالبة في الوقت ذاته بضمان وصول المساعدات الإنسانية لإنقاذ الأرواح.

وأضافت أن المدنيين في مدينة الفاشر أمام خيارات مستحيلة بين الحصار أو مواجهة العنف والنهب عند محاولة الفرار في طرق غير آمنة.

وذكرت الأمم المتحدة أنها تلقت تقارير عن عمليات قتل غير قانونية واختطاف واحتجاز تعسفي، إلى جانب هجمات عشوائية على الأسواق والمستشفيات وأماكن العبادة.

من جانب آخر، قال أحمد حسين المتحدث الرسمي باسم "القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح" (المتحالفة مع الجيش) إن الجيش والقوات المشتركة لن يهدأ لهم بال حتى القضاء على قوات الدعم السريع في جميع أنحاء البلاد.

إنزال جوي

ووصف حسين، في تصريح لوكالة السودان للأنباء، عملية الإنزال الجوي التي نفذها سلاح الجو التابع للجيش بمدينة الفاشر بأنها كانت ناجحة.

ولفت إلى أن نجاح الإنزال الجوي يضاف إلى "سلسلة الانتصارات الكبيرة" التي حققها الجيش والقوة المشتركة على قوات الدعم السريع في الآونة الأخيرة.

وقال مصدر عسكري سوداني، يوم الأحد الماضي، إن الجيش نجح في إمداد الفرقة السادسة مشاة بالفاشر عبر إسقاط جوي بعد حصار دام أكثر من عام.

وتفرض قوات الدعم السريع حصارا على الفاشر منذ 10 مايو/أيار 2024، رغم التحذيرات الدولية من خطورة المعارك باعتبارها مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية.