الأمم المتحدة تدعو حكومة أفغانستان لإعادة خدمات الاتصالات

دعت الأمم المتحدة -الثلاثاء- حكومة أفغانستان إلى إعادة تشغيل شبكة الاتصالات والإنترنت، بعد يومين من قطع السلطات شبكة الألياف البصرية وخدمات الهاتف المحمول.

وجاء في بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة بكابل أن عزل أفغانستان عن العالم الخارجي قد يلحق أضرارا كبيرة بالشعب "من خلال تهديد الاستقرار الاقتصادي ومفاقمة إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".

ولاحظت البعثة أن هذا القطع "يشكل أيضا قيدا إضافيا على الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير في أفغانستان".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن كل الرحلات الجوية الدولية إلى أفغانستان أُلغيَت الثلاثاء.

وبدأت السلطات قطع الاتصالات والإنترنت عن بعض الولايات في وقت سابق من هذا الشهر لمنع "الرذيلة"، بأمر من القائد الأعلى لحركة طالبان هيبة الله آخوند زاده.

وهذه المرة الأولى التي تقطع فيها الاتصالات منذ عودة طالبان إلى الحكم في 2021.

وليل الاثنين الثلاثاء، ضعفت إشارة الهاتف المحمول وخدمة الإنترنت تدريجيا حتى أصبحت نسبة "الاتصال الوطني الإجمالي أقل من 1% (من المستويات الطبيعية)، مما يجعل الأمر انقطاعا شاملا" وفق ما أفادت منظمة "نتبلوكس" لرصد الإنترنت والأمن السيبراني.

شلل تام

ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى "إعادة الاتصالات فورا"، مشيرة إلى أن "النساء والفتيات، المستبعدات أصلا من الحياة العامة، من أكثر المتأثرات سلبا" بانقطاعها.

ولم يعد الأفغان قادرين على الاتصال بعضهم ببعض، وأصاب الشلل أنظمة التسوق عبر الإنترنت والخدمات المصرفية، وبات متعذرا على المغتربين إرسال التحويلات المالية التي تشكّل حاجة لا غنى عنها للعائلات.

وقال مصدر في الأمم المتحدة إن "العمليات تأثرت بشدة، وقد عادت إلى الاتصالات اللاسلكية ووصلات الأقمار الاصطناعية المحدودة".

إعلان

وغالبا ما يتم تمرير خدمات الهاتف عبر الإنترنت، باستخدام خطوط الألياف نفسها، خصوصا في البلدان التي تفتقر إلى بنية تحتية قوية للاتصالات.