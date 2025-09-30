الأغلبية الحكومية بالمغرب "مستعدة للتجاوب" مع مطالب "جيل زد"

أبدت رئاسة الأغلبية الحكومية في المغرب استعدادها لـ"التجاوب الإيجابي" مع المظاهرات التي دعت إليها مجموعة "جيل زد" الشبابية والمطالبة بإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد.

وقال بيان الأغلبية (التي تضم رؤساء الأحزاب المشاركة بالحكومة) إن الأخيرة مستعدة للتجاوب الإيجابي والمسؤول عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية مع ما وصفتها بـ"التعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة".

وأضاف البيان أن المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجه المملكة.

وتؤكد الحكومة -وفق البيان- وعيها بمختلف التراكمات والإشكالات التي تعرفها المنظومة الصحية منذ عقود، كما تؤكد أن طموح الإصلاح الصادر عن هذه التعبيرات الشبابية يلتقي مع الأولويات التي تشتغل عليها الحكومة.

ومن جانبه، حذر الاتحاد الوطني للشغل، وهو نقابة عمالية، الحكومةَ من تنامي الاحتقان الاجتماعي ودعاها إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة حفاظا على السلم الاجتماعي.

ونبه الاتحاد -في بيان، حصلت الجزيرة على نسخة منه- من تفاقم الأوضاع الاجتماعية بالمملكة واستمرار تدهور القدرة الشرائية للمغاربة وتنامي الإحباط والاحتقان في مختلف القطاعات، معبرا عن استيائه الشديد من السياسات الحكومية التي وصفها بالفاشلة.

ويشهد المغرب منذ أيام احتجاجات دعت إليها مجموعة شبابية ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم "جيل زد" تنتقد خلالها واقع التعليم والصحة في البلاد وتطالب بمحاربة الفساد وتوفير فرص عمل.

ونظم المتظاهرون وقفات احتجاجية في مدن أيام السبت والأحد والاثنين الماضية، وأصدرت السلطات قرارات استباقية تمنع الاحتجاجات بدعوى عدم الترخيص لها، وفرقتها عناصر الأمن بالقوة، واعتقلت عددا من المحتجين ولكنها أطلقتهم بعد ساعات.