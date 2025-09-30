إنذار أحمر في السودان.. الفيضانات تتوسع والإمكانيات منعدمة

حذّرت وزارة الزراعة والري السودانية من فيضانات وشيكة غير معتادة في مثل هذا التوقيت من العام، وأطلقت إنذارا أحمر للولايات الـ6 الممتدة على الشريط النيلي، في ظل ضعف الإمكانيات الرسمية لمواجهة الكارثة.

وقال مراسل الجزيرة في السودان هيثم أويت إن "السيول والفيضانات بدأت تصل إلى مناطق سكنية في ضواحي الخرطوم وولايات أخرى، بينما يعاني المواطنون من خطر تزايد منسوب المياه الذي يهدد منازلهم، في وقت يقتصر المشهد على مبادرات شبابية تحاول تشييد حواجز ترابية بدائية لا ترقى لتوفير الحماية الكافية".

وشمل الإنذار الأحمر ولايات النيل الأزرق وسنار والجزيرة والخرطوم ونهر النيل والنيل الأبيض، ابتداء من صباح الاثنين وحتى مساء الأربعاء، ودعت السلطات المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة والطرق التي قد تغمرها السيول.

كما أصدرت إدارة الكوارث إنذارا إضافيا بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، محذرة من أن الفيضانات ربما تشكل تهديدا مباشرا للمنازل الواقعة على ضفاف النهر.

وعادة ما يشهد السودان هطولا كثيفا للأمطار بين مايو/أيار وأغسطس/آب، ترتفع خلاله مناسيب النيل لتبلغ ذروتها في أغسطس/آب وحتى منتصف سبتمبر/أيلول، غير أن استمرار المخاطر حتى نهاية الشهر الجاري يزيد من مخاوف السكان ويهدد بمزيد من الخسائر في البنى التحتية والمحاصيل الزراعية وتشريد العائلات.