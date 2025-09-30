إصابة ضابطين إسرائيليين و3 جنود بجروح خطيرة في معارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، إصابة 5 عسكريين بجروح خطيرة، منهم ضابطان، في معركة شمال قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان "أصيب ضابطان وثلاثة مقاتلي مدرعات في الكتيبة 82 من لواء ساعر مغولان، بجروح خطِرة في وقت سابق من اليوم (الاثنين) خلال معركة شمال قطاع غزة".

وأضاف البيان أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج، وإبلاغ عائلاتهم، في حين لم يذكر أي تفاصيل عن ملابسات الحادث.

لكن موقع تايمز أوف إسرائيل، قال إن العسكريين الخمسة "أصيبوا في مواجهة من مدى قصير بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين اقتحموا موقع دبابات وألصقوا عبوتين ناسفتين على دبابة وأطلقوا النار على الجنود".

وأردف: "وفقا لتحقيق للجيش الإسرائيلي، شارك في الحادث 5 مسلحين، قُتل اثنان منهم، أحدهما بقذيفة دبابة والآخر في إطلاق نار وجها لوجه، بينما انسحب الثلاثة الآخرون"، بحسب الموقع.

وكان مراسل الجزيرة قال في وقت سابق أمس، إن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في محيط مستشفى الشفاء وحي النصر بمدينة غزة.

وأضاف أن مروحيات إسرائيلية أطلقت النار باتجاه مواقع الاشتباكات للتغطية على محاولات إنقاذ جنود جرحى.

وقالت مصادر إسرائيلية، إن 8 جنود أصيبوا في غزة، حالات بعضهم خطرة. كما أشارت مواقع إخبارية إسرائيلية إلى أن دبابة تعرضت لصاروخ مضاد للدروع في غزة. وأضافت أن مروحيات إسرائيلية نقلت المصابين إلى مستشفيات في تل أبيب وبئر السبع.

بدورها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إصابة 5 جنود، منهم ضابطان و3 جنود بجروح خطرة في انفجار عبوة ناسفة شمالي القطاع.

وكشفت الإذاعة أن مسلحين فلسطينيين تسللوا عصر أمس الاثنين، إلى موقع إسرائيلي محصن ووضعوا عبوتين ناسفتين على دبابة، كما وقع اشتباك وجها لوجه بإطلاق نار من أسلحة رشاشة خفيفة.

إعلان

وأضافت أنه تم قتل اثنين من المسلحين في حين تتواصل مطاردة 3 فروا من المكان، مؤكدة إصابة 6 جنود آخرين بجروح خفيفة خلال إجلاء الجنود المصابين.

ومنذ بدء حرب الإبادة بغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل 913 عسكريا إسرائيليا وأصيب 6284، بحسب معطيات الجيش على موقعه الإلكتروني.

ووسط رقابة عسكرية مشددة على الإعلام في إسرائيل، يواجه الجيش اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره، حفاظا على الروح المعنوية.

ورغم الإبادة المستمرة، تعلن فصائل فلسطينية في غزة بوتيرة شبه يومية قتل وإصابة عسكريين وتدمير آليات للجيش، عبر عمليات توثق بعضها بصور وفيديوهات.