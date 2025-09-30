إسرائيل تعتقل مواطنَين بتهمة التجسس لصالح إيران

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في بيان مشترك، عن اعتقال مواطنين إسرائيليين من مدينة حولون جنوبي تل أبيب، للاشتباه بتعاونهما مع جهات استخباراتية إيرانية، وتنفيذ مهام أمنية داخل إسرائيل.

وأضاف البيان أن الاعتقال جاء بعد تحقيق مشترك بين وحدة "لاهاف 433" المتخصصة بالجرائم الخطيرة والدولية وجهاز الشاباك، كشف أن المشتبه به، ويُدعى ماور كرينغل (26 عاما)، كان على اتصال بعناصر استخبارات إيرانية منذ مطلع العام 2025، ونفذ بتوجيه منهم سلسلة مهام أمنية.

ووفقا للتحقيقات، قام المتهم بتصوير قواعد عسكرية وأماكن عامة في إسرائيل، كما بادر بالتواصل مع الجهات الإيرانية خلال الحرب الأخيرة بين البلدين لتنفيذ مهام إضافية.

وأضاف البيان أن الاتصال تم عبر جهات مرتبطة بمنظمة "في آي بي إيمبلومينت"، التي تعلن نفسها جهازا استخباريا إيرانيا، وتعمل على تجنيد إسرائيليين عبر الإنترنت، حيث تلقى المتهم أموالا مقابل خدماته بعملات رقمية مشفرة.

وقد أدى التحقيق مع كرينغل إلى إلقاء القبض على المشتبه به "تال عمرام" للاشتباه في اتصاله بعميل أجنبي وتنفيذه مهام بتوجيه منه.

وقد قُدمت اليوم لائحة اتهام أولية ضد كرينغل وعمرام، على أن تُستكمل الإجراءات القضائية خلال الأيام المقبلة، وفقا لبيان الشرطة.

ولم يرد أي تعقيب إيراني على ما تضمنه بيان الشرطة والشاباك الإسرائيلي حتى اللحظة.

وسبق أن أعلنت الشرطة الإسرائيلية والشاباك، خلال الأشهر الماضية، اعتقال العديد من الإسرائيليين بتهمة التخابر مع إيران.