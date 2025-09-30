كشف موقع أكسيوس الأميركي أن الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة شهدت تعديلات جوهرية أدخلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما أدى إلى تغيير كبير في بنود الاتفاق الذي سبق أن وافقت عليه الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والإسلامية.

وحسب التقرير، فقد عقد نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، اجتماعا مطولا استمر 6 ساعات في واشنطن مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، إلى جانب مستشاره رون ديرمر، تمكن خلاله من تعديل البنود الأساسية المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من غزة.

المقترح الجديد يربط الانسحاب الإسرائيلي بتقدّم عملية نزع سلاح حماس، ويمنح إسرائيل حق النقض (الفيتو) على العملية، وحتى إذا تمّ استيفاء جميع الشروط واستُكملت المراحل الثلاث للانسحاب، فإن القوات الإسرائيلية ستبقى في نطاق أمني داخل غزة "إلى أن تصبح غزة مؤمّنة بشكل كامل ضد أي تهديد متجدد"، وهذا قد يعني إلى أجل غير مسمّى.

وقد أعرب مسؤولون من السعودية ومصر والأردن وتركيا عن غضبهم من هذه التعديلات.

#عاجل | #ترمب : أمام حماس 3 أو 4 أيام للرد وإذا رفضت الاتفاق فستفعل إسرائيل ما يجب عليها فعله

– في انتظار حماس لقبول مقترحات السلام pic.twitter.com/LOMiKULFRc — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 30, 2025

ورغم محاولات قطر إقناع إدارة الرئيس ترامب بعدم إعلان الخطة يوم الاثنين بسبب هذه الاعتراضات، مضى البيت الأبيض في نشرها، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى دعمها.

وقد أصدرت 8 دول بيانا مشتركا رحبت فيه بإعلان ترامب من دون أن تعلن دعما كاملا له. وقال أحد المصادر إن القطريين أبلغوا الدول الأخرى أنه بعد هذا البيان الإيجابي العام، ستجري مناقشات إضافية مع الولايات المتحدة حول التفاصيل.

وفي وقت ناقش فيه ترامب ونتنياهو الخطة أمام الإعلام، كان رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني يعرضها على قادة "حماس" في الدوحة، الذين أبدوا استعدادهم لدراستها "بحسن نية"، وفقا لمصادر مطلعة.

وقد أكد مبعوث البيت الأبيض ويتكوف في تصريحات لشبكة فوكس نيوز الأميركية أن خطة ترامب "تحظى بتأييد واسع في الشرق الأوسط وأوروبا"، وأضاف "قد تكون هناك تفاصيل تحتاج إلى عمل إضافي، لكن الرئيس ترامب سيضغط على الجميع للمضي قدما".