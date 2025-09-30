أبرز ردود الفعل الدولية على خطة ترامب لإنهاء الحرب بغزة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الاثنين، تفاصيل خطته الجديدة لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة، متعهدا بأن يتحول القطاع إلى "منطقة خالية من التطرف والإرهاب"، وأن لا يُشكّل تهديدا لجيرانه، على حد تصريحاته.

وأكد ترامب أن هذه المبادرة تسعى إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإعادة الاستقرار للمنطقة. وقال في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض إن "هذه الخطة تهدف إلى منح سكان غزة السلام والازدهار، دون أن يُجبر أحد على مغادرة منزله"، داعيا الأطراف المعنية إلى التعاطي معها "بمسؤولية وواقعية".

من جهتها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها ستقوم بدراسة الخطة بمسؤولية، مشددة على أن أولويتها "رفع الحصار ووقف العدوان وضمان حقوق الشعب الفلسطيني".

وتتضمن الخطة الأميركية عدة بنود أبرزها:

تعليق العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بما فيها القصف الجوي والمدفعي، لمدة 72 ساعة تبدأ فور إعلان إسرائيل قبولها العلني بالخطة.

إطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء وتسليم رفات القتلى خلال فترة التهدئة، بما في ذلك تبادل رفات أسير إسرائيلي مقابل رفات 15 شهيدا من غزة.

انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا وفق جدول زمني مرتبط بعملية نزع السلاح، يتم الاتفاق عليه مع الضامنين وواشنطن.

إفراج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما بالمؤبد و1700 معتقل من سكان غزة ممن اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

إدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى القطاع عند القبول بالاتفاق.

توفير ممر آمن لأعضاء حركة حماس الراغبين في مغادرة القطاع طوعا.

إطلاق حوار سياسي مباشر بين إسرائيل والفلسطينيين بهدف التوصل إلى تسوية تضمن التعايش والسلام دون ضم غزة أو فرض التهجير.

ردود الفعل الدولية

وإليكم أبرز ردود الفعل العالمية على خطة ترامب الجديدة بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة:

فرنسا: رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخطة ترامب، وكتب في بيان على منصة إكس: "نتوقع من إسرائيل أن تتفاعل بنشاط على هذا الأساس. ليس أمام حماس أي خيار سوى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن واتباع هذه الخطة". كما أكد ماكرون استعداد فرنسا للمساهمة في تنفيذ الخطة، ومتابعة التزامات الأطراف المعنية.

بريطانيا: أشاد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بخطة ترامب، واصفا إياها بأنها "خطة شجاعة وذكية"، وقال في بيان: "لقد عرض الرئيس ترامب خطة شجاعة وذكية، يمكن إذا تم الاتفاق عليها أن تُنهي الحرب، وتُدخل الإغاثة الفورية لقطاع غزة، وتمنح فرصة لمستقبل أكثر إشراقا وأفضل لسكانه، مع ضمان الأمن المطلق والمستمر لإسرائيل والإفراج عن جميع الرهائن".

إيطاليا: رحبت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني بالمبادرة، معتبرة إياها "نقطة تحول قد تُفضي إلى وقف دائم للقتال". وقال مكتبها في بيان: "الاقتراح يمكن أن يتيح وقفا دائما للأعمال القتالية والإفراج عن جميع الرهائن وضمان وصول إنساني آمن وكامل لسكان غزة".

باكستان: أبدى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف دعمه للمقترح الأميركي، حيث قال عبر منصة إكس: "السلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين ضروري لتحقيق الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في المنطقة، ونرحب بخطة ترامب كخطوة في هذا الاتجاه".

الموقف العربي: أعلن وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات ومصر وقطر إلى جانب دول عربية وإسلامية أخرى في بيان مشترك عن استعدادهم للتعاون الإيجابي مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية من أجل إتمام الاتفاق وضمان تنفيذه.

السلطة الفلسطينية: رحّبت الرئاسة الفلسطينية بالجهود الأميركية والعربية المبذولة لوقف "حرب الإبادة" في غزة، وأثنت على موقف ترامب.