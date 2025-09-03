19 شهيدا جراء المجاعة في غزة خلال 48 ساعة

قال مسؤول بوزارة الصحة في غزة للجزيرة، إن عدد ضحايا المجاعة في اليومين الأخيرين هو الأعلى منذ بدء سياسة التجويع الإسرائيلية، وأفاد بوفاة 19 فلسطينيا، منهم 4 أطفال جراء المجاعة خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء وفاة ستة فلسطينيين، منهم طفل من المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليضافوا إلى 13 شهيدا أمس الثلاثاء منهم 3 أطفال، وهو أكبر عدد يسجل في يوم واحد منذ بداية حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية.

وبينما أكدت الوزارة أن عدد شهداء المجاعة ارتفع إلى 367 منهم 131 طفلا، تقول منظمات فلسطينية ودولية إنه لم يحدث تغيير يُذكر لمعالجة الأوضاع في القطاع المنكوب بعد إعلان الأمم المتحدة انتشار المجاعة، وأن الناس لا يزالون يتضورون جوعا بسبب نقص الإمدادات.

المدير العام لوزارة الصحة بغزة للجزيرة: سجلنا اليوم أعلى معدل وفيات بسبب الجوع والناس يموتون في الشوارع

ويشتد التجويع مع شروع الجيش الإسرائيلي في تنفيذ المراحل الأولى من خطة اجتياح مدينة غزة واحتلالها، حيث دمر مربعات سكنية كاملة في أحياء الشجاعية والزيتون والصبرة، وكذلك في جباليا شمالي القطاع، وبدأ تهجير آلاف السكان.

وأدانت دول عديدة ومنظمات حقوقية وإنسانية عمليات الجيش الإسرائيلي، محذرة من تصعيد دموي جديد وتهجير واسع لسكان مدينة غزة الذين يناهز عددهم مليون نسمة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان القطاع، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد. وقد خلفت الإبادة أكثر من 63 ألف شهيد و160 ألف مصاب.