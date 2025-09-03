وزير أسكتلندي: نحاول دفع بريطانيا لاتخاذ موقف من الإبادة التي تحدث في غزة

قال وزير المالية العامة الأسكتلندي إيفان مايكي، إن البرلمان اتخذ حزمة قرارات اليوم الأربعاء من بينها وقف الدعم الاقتصادي لأي شركة توفر الأسلحة لإسرائيل من أي مكان في العالم، وهو ما يطال عددا من الشركات العاملة في البلاد.

وأضاف، في مقابلة مع الجزيرة، أن هذا لن يؤثر كثيرا على إمدادات السلاح لإسرائيل لكنها رسالة للغير بالمضي في نفس المسار كما أننا لن نمارس أي عمل اقتصادي مع إسرائيل وندعو حكومة المملكة المتحدة بأن تحذو حذونا.

ووجّه البرلمان الأسكتلندي نداء لحكومة بريطانيا من أجل وقف كافة الإمدادات العسكرية لإسرائيل، وهو يأمل أن تتحرك الحكومة لمنع الإبادة التي ترتكبها إسرائيل وجيشها في غزة حتى يدركا فداحة ما يقومان به.

ويدرك البرلمان أن التاريخ سوف يسجل مواقف الدول مما يحدث في غزة، لكن أسكتلندا ليست مسؤولة عن العلاقات البريطانية الإسرائيلية، حسب مايكي، الذي أعرب عن أمل بلاده في أن تتخذ لندن خطوات لوقف ما يحدث في غزة.

وتبعث هذه الخطوات -حسب الوزير الأسكتلندي- رسالة واضحة لحكومة بريطانيا حتى تتجه ومعها الحكومات الأوروبية الأخرى لاتخاذ إجراءات فعلية ضد الإبادة التي تحدث في غزة، وقد رفع البرلمان الأسكتلندي علم فلسطين لتأكيد دعمه للفلسطينيين.

ويعتقد ماكي أن الرأي العام العالمي يتغير لصالح فلسطين حتى داخل الولايات المتحدة، لكن الوضع يتطلب اتخاذ إجراءات عملية حتى تشعر إسرائيل بفداحة ما تقوم به.

وفي وقت سابق اليوم، قرر البرلمان الأسكتلدني منع الشركات التي تزوّد إسرائيل بالأسلحة من الحصول على أى عطاءات أو أموال عامة.