مؤسسة "هند رجب" تتقدم بشكوى ضد ضابط إسرائيلي في اليونان

أعلنت مؤسسة هند رجب أنها قدمت -اليوم الأربعاء- شكوى جنائية أمام المدعي العام للمحكمة العليا اليونانية، ضد ضباط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث يزور اليونان حاليا سائحا.

وقالت المؤسسة -في بيان لها- إن الضابط يائير أوهانا يحمل رتبة رائد بجيش الاحتلال، وخدم قائد سرية في كتيبة المشاة 432 التابعة للواء غفعاتي بوحدة "تسبار".

ووفقا للبيان، تعد هذه الوحدة إحدى الوحدات الأساسية التي شاركت في حملة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشارت مؤسسة "هند رجب" إلى أن الشكوى التي تقدمت بها مدعمة بأدلة شامله تظهر أن أوهانا يتحمل مسؤولية جنائية فردية عن جرائم حرب وتعذيب وإبادة جماعية.

وشغل منصب قائد سرية، وضابطا مسؤولا عن الشؤون اللوجستية، ولعب دورا أساسيا في دعم عمليات الكتيبة في غزة، ومن ثم كان متورطا بشكل مباشر في سلوكها الإجرامي.

وأرفقت في البيان طبيعة الاتهامات التي استندت إليها المؤسسة في الدعوى، حيث أشارت إلى أن أوهانا شارك في هجمات ممنهجة على أهداف مدنية دون ضرورة عسكرية في إطار ما تُسمى "خطة الجنرالات"، حيث دمرت وحدته مدينة جباليا وبنى تحتية. كما شارك في اعتقال فلسطينيين واحتجازهم في ظروف مهينة وإساءة معاملة.

وكان مدير مؤسسة "هند رجب" ذياب أبو جهجة قد قال -للجزيرة نت في مقابلة سابقة- إنهم لن يبقوا مكتوفي الأيدي، إذ تسعى المؤسسة إلى ملاحقة المجرمين الإسرائيليين في المحاكم الوطنية، وقال إنهم يقومون برصدهم ورصد المتعاونين معهم عندما يسافرون إلى الخارج.

وتحمل المؤسسة اسم طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها الجيش الإسرائيلي مع 6 من أقاربها بقصف سيارة لجؤوا إليها جنوب غربي مدينة غزة، يوم 29 يناير/كانون الثاني 2024.