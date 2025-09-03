هجوم بسيارة مفخخة يستهدف بوابة معسكر للجيش الليبي في بني وليد

أعلن الجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية، الثلاثاء، تعرض بوابة أحد معسكراته في مدينة بني وليد (غرب) لهجوم انتحاري عبر سيارة مفخخة، دون خسائر.

وقال اللواء 444 قتال التابع لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا في بيان، إن "انتحاريا أقدم على تفجير سيارة مفخخة أمام المعسكر دون أن يخلف الهجوم أي خسائر".

وأكد اللواء -وهو أكبر الوحدات المسلحة برئاسة أركان الجيش غربي ليبيا- أن التحقيقات بدأت فور حدوث التفجير وأن قواته تمكنت من السيطرة على الموقف في لحظاته الأولى، مضيفا: نطمئن الجميع بأن المعسكر يواصل مهامه بكامل الجاهزية دون تسجيل أي خروقات أو خسائر.

وتابع "هذه الأعمال الدنيئة التي تنفذها أيادي الإرهاب الجبانة لم تنل من عزيمتنا ولا من ثبات رجالنا، هذه الأساليب الجبانة لا تزيدنا إلا إصرارا على مطاردة أوكار الإرهاب حتى استئصالها واقتلاعها من جذورها".

وختم اللواء 444 قتال بيانه قائلا "لن نتوانى عن أداء واجبنا كما كنا دوما في حماية الوطن وملاحقة من تسول له نفسه بتهديد أمن وسلامة أهالينا".

ومنذ سنوات تعاني ليبيا من انقسام مؤسسات رسمية منها الجيش بين شرق البلاد وغربها.

وتقود البعثة الأممية منذ أعوام جهودا لإيصال البلد الغني بالنفط إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما في العاصمة طرابلس (غرب) والأخرى في مدينة بنغازي (شرق).

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها منذ سنوات جراء خلافات إلى إنهاء الصراعات السياسية والمسلحة والفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي.