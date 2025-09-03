مسيّرات مجهولة تحلّق فوق أسطول الصمود المتجه لغزة

أفاد مراسل الجزيرة بقيام مجموعة من المسيّرات مجهولة المصدر بالتحليق على ارتفاعات متوسطة فوق سفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة، وذلك أثناء عبوره في المياه الدولية على مسافة 90 ميلا بحريا من جزيرة مايوركا الإسبانية في البحر الأبيض المتوسط.

ويواصل أسطول الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة إبحاره في مياه المتوسط لليوم الثالث على التوالي.

وقال مراسل الجزيرة إن فرق الأسطول أصرت على متابعة الإبحار رغم الظروف الجوية الصعبة نحو وجهتها، بينما سُمح لـ4 سفن صغيرة الحجم بالتوقف المؤقت إلى حين تحسن الظروف الجوية حفاظا على سلامتها.

وفي السياق ذاته، أعلن أسطول الصمود العالمي، اليوم، أن مجموعة باكستانية بقيادة النائب السابق في مجلس النواب عن حزب الجماعة الإسلامية، مشتاق أحمد خان، انضمت إلى قافلة "صمود نوسانتارا" الماليزية.

والأحد، انطلقت نحو 20 سفينة ضمن "أسطول الصمود" من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى فجر الاثنين من ميناء جنوة شمال غربي إيطاليا.

ومن المنتظر أن تلتقي هذه السفن بقافلة أخرى ستنطلق من تونس في 4 سبتمبر/أيلول الجاري، قبل أن تواصل رحلتها باتجاه غزة خلال الأيام المقبلة.

ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.2 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

لكنها سمحت قبل نحو شهر بدخول كميات شحيحة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين، في حين لا تزال المجاعة مستمرة، إذ تتعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تحظى بحماية إسرائيلية، وفق بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

إعلان

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 63 ألفا و633 شهيدا، و160 ألفا و914 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينيا بينهم 131 طفلا.