روبوتات مفخخة وقصف يحوّل ليل غزة إلى نهار

"ليل غزة بات صباحا من شدة الانفجارات".. هكذا علق سكان القطاع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تصاعد انفجارات مرعبة واشتعال النيران جراء قيام الاحتلال بتفجير روبوتات مفخخة بين المنازل السكنية شرق بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وثق نشطاء عبر المنصات مقاطع فيديو وصورا تظهر حجم الانفجارات الهائلة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين، في محاولة لتهجيرهم قسرا نحو الجنوب.

واعتبر نشطاء أن قطاع غزة يتعرض لعملية تدمير غير مسبوقة منذ أكثر من 22 شهرا، حيث تُستخدم ضد سكانه أعتى أنواع الأسلحة التي تقصف وتحرق دون أن يوقفها أحد، بهدف تدمير كل ما يرتبط بالحياة، وإحراق المنازل والنازحين أحياء لدفع ما تبقى منهم إلى مغادرة شمال القطاع نحو الجنوب.

ليلة صعبة جداً على مدينة غزة، حيث استخدم الجيش الإسرائيلي المسيرات “الكوادكابتر” لإحراق خيام النازحين، والمركبات، والعيادات الطبية، وحتى سيارات الإسعاف الوحيدة المتبقية في الشمال. الهدف هو تدمير كل ما يرتبط بالحياة، وإحراق النازحين أحياء لدفع ما تبقى منهم إلى مغادرة شمال قطاع… pic.twitter.com/9AyU6yIR1P — Tamer | تامر (@tamerqdh) September 3, 2025

وأشار مغردون إلى أن مدينة غزة تتعرض في الوقت نفسه لقصف عنيف من الجو والبحر والمدفعية، إضافة إلى عمليات نسف باستخدام الروبوتات، إذ تتساقط أطنان من المتفجرات على المدينة بالتزامن مع تقدم الآليات العسكرية الإسرائيلية بهدف احتلالها.

ليلة قاسية يعيشها الأهالي في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة حيث تواصل مسيرات الاحتلال القاء قنابل حارقة إضافة إلى عمليات نسف وقصف مدفعي يستهدف المناطق الشرقية من المنطقة ورغم الخطر – تمكن الأهالي بجهودهم البسيطة من إخماد بعض النيران والحد من امتدادها . pic.twitter.com/6dd6Nerv09 — الحـكـيم (@Hakeam_ps) September 2, 2025

ووصف آخرون ليلة حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة بالقاسية، حيث واصل الاحتلال إلقاء القنابل الحارقة وشن عمليات نسف وقصف مدفعي استهدفت المناطق الشرقية، بينما تمكن الأهالي بوسائلهم البسيطة من إخماد بعض النيران والحد من انتشارها رغم الخطر.

ليلة عصيبة جدا في مدينة غزة.. الاحتلال يحرق المدينة وسكانها.. نسف جنوني، قنابل حارقة لسيارات الاسعاف والمواطنين، قصف للمنازل والخيام، قصف مدفعي لا يتوقف ! لا تتوقفوا عن الحديث عن غزة.. القتل في كل مكان على طريق إبادة المدينة، فلا تشاركوا بصمتكم وخذلانكم — Mohammed Haniya (@mohammedhaniya) September 3, 2025

وأكد ناشطون أن المدينة تعيش ليلة عصيبة جدا، إذ يحرق الاحتلال غزة وسكانها بعمليات نسف جنونية، وقنابل حارقة تستهدف سيارات الإسعاف والمواطنين، وقصف متواصل للمنازل والخيام بالقذائف المدفعية، في مشهد وصفوه بأنه "قتل في كل مكان وإبادة ممنهجة للمدينة".

ليل غزّة الآن يتحوّل لنهار من شدّة القصف مع تقدُّم الاحتلال في منطقة الشّيخ رضوان المكتظّة بالناس. pic.twitter.com/AKYxB9CkrN — قاوم 23 (@voice2025_25) September 2, 2025

وكتب أحد النشطاء: "في غزة لم نتخيل أن يطلع علينا الصبح من هول وشدة القصف والانفجارات".

وأضاف ناشط آخر "غزة الآن بحاراتها بتاريخها على مقصلة الإعدام".

وعلق أحد المغردين قائلا "يُنفذ حكم الإعدام فينا بدم بارد، لم أر في حياتي أن اصطياد الروح البشرية أصبح للتسلية إلا هنا في غزة. أُعدم الحجر والشجر والبشر، وحتى الطير في السماء. لقد أرهقنا وأزهقت أرواحنا، وحتى إن بقينا على قيد الحياة فلن ننجو".

ورأى مدونون أن ما يحدث يؤشر إلى مرحلة جديدة من التصعيد والعدوان واجتياح بري أوسع بهدف السيطرة على مدينة غزة.

وفي المقابل، أشار بعضهم إلى أن تراجع اعتماد الجيش الإسرائيلي على الروبوتات المفخخة قد يكون نتيجة استنزاف مخزونه منها بعد أن اعتمد عليها في عملياته كسلاح رئيسي.

ولفتوا إلى أن الجيش بدأ باستخدام الجرافات والدبابات لجر عربات مدرعة قديمة ومفخخة وتثبيتها في مواقع سكنية بغرض تفجيرها، الأمر الذي يجعل مصطلح "الروبوت" غير دقيق في هذا السياق، إذ تقترب هذه الوسائل من النمط التقليدي لـ"السيارات المفخخة" التي استخدمتها تنظيمات مثل داعش.

ووصف آخرون هذه الممارسات بأنها "عمل إرهابي كامل الأركان"، حيث يعمد جيش الاحتلال إلى تفجير آليات قديمة خارج الخدمة بعد حشوها بكميات ضخمة من المتفجرات، ثم جرها بواسطة جرافات إلى قلب الأحياء المدنية وتفجيرها، معتبرين أن ذلك لا يختلف في جوهره عن أساليب التنظيمات الإرهابية.