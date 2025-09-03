انفجار كبير جراء مخلفات حرب قرب مطار دمشق الدولي

أفادت قناة الإخبارية السورية بوقوع انفجار كبير اليوم الأربعاء جراء مخلفات حرب قرب مطار دمشق الدولي في جنوب العاصمة السورية.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السوري في بيان إن الأصوات التي سُمعت بالقرب من مطار دمشق الدولي ناجمة عن تفجير لمخلفات حرب.

وأضافت أنه جرى ذلك في منطقة تبعد أكثر من 20 كيلومتراً عن المطار.

كما أكدت الهيئة أن الأوضاع في مطار دمشق الدولي آمنة تماما. وأن حركة الملاحة الجوية مستمرة بشكل طبيعي ومنتظم دون أي تأثير.