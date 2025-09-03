القسام تعلن إطلاق سلسلة عمليات"عصا موسى" ردا على "عربات جدعون 2"

أعلن مصدر قيادي في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لقناة الجزيرة عن إطلاق سلسلة عمليات تحت اسم " عصا موسى" ردا على عملية " "عربات جدعون 2″ الإسرائيلية.

وقال المصدر إن باكورة عمليات المقاومة كانت في حي الزيتون وجباليا شمالي قطاع غزة، بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عمليته العسكرية.

وأعلنت كتائب القسام اليوم الأربعاء أن قواتها استهدفت قوات وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة بأسلحة مختلفة، وقالت إن قواتها استهدفت تجمعا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في موقع الحاج فضل جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

كما أعلنت أنها استهدفت أمس الثلاثاء جرافة عسكرية من نوع دي-9 بقذيفة الياسين 105 بمحيط مسجد صلاح الدين بحي الزيتون أيضا.

وتستمر فصائل المقاومة في غزة في تنفيذ عمليات ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته، خاصة في مدينة غزة، التي يخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي للهجوم عليها وفق العملية العسكرية " عربات جدعون 2″.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي هجوما واسعا على حي الزيتون تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة وقصف مدفعي وإطلاق نار عشوائي وتهجير قسري.

وقد استدعى جيش الاحتلال 40 ألفا من قوات الاحتياط، وخاطب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء أمس جنود الاحتياط الذين بدؤوا الالتحاق بوحداتهم بالقول "إن مسار توسيع الحرب وصل مرحلة الحسم"، وفق تعبيره.