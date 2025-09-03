القسام تستهدف تجمعا لجنود وآليات الاحتلال بجنوب حي الزيتون

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قواتها استهدفت قوات وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة بأسلحة مختلفة.

وقالت القسام إن قواتها استهدفت تجمعا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في موقع الحاج فضل جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

كما أعلنت أنها استهدفت أمس الثلاثاء جرافة عسكرية من نوع دي-9 بقذيفة الياسين 105 بمحيط مسجد صلاح الدين بحي الزيتون أيضا.

وتستمر فصائل المقاومة في غزة في تنفيذ عمليات ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته، خاصة في مدينة غزة، التي يخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي للهجوم عليها وفق العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم "عربات جدعون 2″.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي هجوما واسعا على حي الزيتون تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة وقصف مدفعي وإطلاق نار عشوائي وتهجير قسري.

وقد استدعى جيش الاحتلال 40 ألفا من قوات الاحتياط، وخاطب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء أمس جنود الاحتياط الذين بدؤوا الالتحاق بوحداتهم بالقول "إن مسار توسيع الحرب وصل مرحلة الحسم"، وفق تعبيره.