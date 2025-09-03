شهيد في نابلس والاحتلال يهدم منازل ويصادر أراضي بالضفة

استشهد فلسطيني بالرصاص -اليوم الأربعاء- في مخيم بلاطة بنابلس، في حين هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل وصادرت مزيدا من الأراضي في الضفة الغربية.

فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمد مدني (25 عاما) برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم بلاطة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن وزارة الصحة أن الشاب أصيب بالرصاص الحي ونقل إلى المستشفى حيث أُعلن استشهاده متأثرا بجراحه.

الشهيد محمد جمال عمر مدني (25 عاماً) الذي ارتقى برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة بنابلس. pic.twitter.com/ozLAUsKdak — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 3, 2025

وقالت الوكالة، إن قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى مخيم بلاطة بسيارة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية وحاصرت أحد المنازل، مشيرة إلى أن قوات أخرى انتشرت في أزقة المخيم وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، وكانت قوات الاحتلال أرسلت تعزيزات عسكرية باتجاه المخيم من حاجز عورتا جنوب مدينة نابلس تزامنا مع دخول القوات الخاصة إلى المخيم.

وقالت مصادر فلسطينية "إن القوات المقتحمة اعتقلت الشاب المطارد مجاهد خديش بعد اقتحام منزله في مخيم بلاطة".

من عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم pic.twitter.com/la7JNOuzvq — فلسطين بوست (@PalpostN) September 3, 2025

هدم ومصادرة

في غضون ذلك، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في منطقة جبل أبو سود ببلدة الخضر جنوب بيت لحم وأخطرت أصحاب عشرات المنازل في المنطقة نفسها بالهدم.

وتزامنا مع ذلك، أفادت مصادر للجزيرة، أن قوات الاحتلال ترافقها آليات هدم اقتحمت مدخل مدينة دورا جنوب الخليل وشرعت في هدم مئذنة مسجد قيد الإنشاء في قرية الهجري شرق المدينة.

وقالت المصادر "إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات للمنطقة وأجبرت سائقي المركبات على مغادرة الموقع قبل أن تبدأ عمليات الهدم".

#شاهد| جرافات الاحتلال تشرع بهدم مئذنة مسجد الهجري في مدينة دورا جنوب الخليل. pic.twitter.com/OsbgOYkoRB — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 3, 2025

في غضون ذلك، أفادت مصادر للجزيرة، أن مستوطنين استولوا على منزل فلسطيني في البلدة القديمة بالخليل جنوبي الضفة الغربية ورفعوا عليه الأعلام الإسرائيلية بعد أن اقتحموه بتأمين وحماية قوات الاحتلال.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الاحتلال صادر عددا من الممتلكات الأخرى في الخليل منها مبنى البلدية القديم ومدرسة، وأضافت أن حكومة بنيامين نتنياهو أعادت العمل بما يسمى "قانون أملاك الغائبين" الذي يبيح الاستيلاء على منازل الفلسطينيين الذين أجبروا على النزوح قسرا إبان النكبة.

وفي شمال الضفة الغربية، قرر الاحتلال مصادرة أكثر من 450 ألف متر مربع من أراضي قرى بمحافظتي نابلس وقلقيلية لصالح التوسع الاستيطاني، وفي السياق -قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان- إن سلطات الاحتلال نفذت 57 عملية هدم وحاولت الاستيلاء على 45 دونما من أراضي الفلسطينيين خلال الشهر الماضي.

وأضافت الهيئة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا الشهر الماضي 1613 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية.

ومنذ بدء الحرب على غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق من جيش الاحتلال والمستوطنين، وأدى ذلك إلى استشهاد ما لا يقل عن 1017 فلسطيني وإصابة 7 آلاف واعتقال 18 ألفا و500، وفقا لبيانات رسمية فلسطينية.