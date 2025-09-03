أخبار|فلسطين

شهيد في نابلس والاحتلال يهدم منازل ويصادر أراضي بالضفة

NABLUS, WEST BANK - JUNE 24: Israeli soldiers rummage through closets during house-to-house searches for wanted Palestinian militants and their weapons, before dawn June 24, 2004, in the ancient Casbah of the West Bank Palestinian city of Nablus. A large Israeli force, backed by jeeps and armored personnel carriers, entered Nablus's Old City and neighboring Balata refugee camp overnight targetting the Fatah Tanzim terror infrastructure, which the IDF says is responsible for 80 percent of the planned terror attacks in the West Bank. (Photo by Yossi Aloni-Pool/Getty Images)
جنديان إسرائيليان يفتشان منزلا أثناء اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة العام الماضي (غيتي)
Published On 3/9/2025
آخر تحديث: 13:29 (توقيت مكة)

استشهد فلسطيني بالرصاص -اليوم الأربعاء- في مخيم بلاطة بنابلس، في حين هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل وصادرت مزيدا من الأراضي في الضفة الغربية.

فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمد مدني (25 عاما) برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم بلاطة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن وزارة الصحة أن الشاب أصيب بالرصاص الحي ونقل إلى المستشفى حيث أُعلن استشهاده متأثرا بجراحه.

وقالت الوكالة، إن قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى مخيم بلاطة بسيارة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية وحاصرت أحد المنازل، مشيرة إلى أن قوات أخرى انتشرت في أزقة المخيم وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، وكانت قوات الاحتلال أرسلت تعزيزات عسكرية باتجاه المخيم من حاجز عورتا جنوب مدينة نابلس تزامنا مع دخول القوات الخاصة إلى المخيم.

وقالت مصادر فلسطينية "إن القوات المقتحمة اعتقلت الشاب المطارد مجاهد خديش بعد اقتحام منزله في مخيم بلاطة".

هدم ومصادرة

في غضون ذلك، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في منطقة جبل أبو سود ببلدة الخضر جنوب بيت لحم وأخطرت أصحاب عشرات المنازل في المنطقة نفسها بالهدم.

وتزامنا مع ذلك، أفادت مصادر للجزيرة، أن قوات الاحتلال ترافقها آليات هدم اقتحمت مدخل مدينة دورا جنوب الخليل وشرعت في هدم مئذنة مسجد قيد الإنشاء في قرية الهجري شرق المدينة.

وقالت المصادر "إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات للمنطقة وأجبرت سائقي المركبات على مغادرة الموقع قبل أن تبدأ عمليات الهدم".

في غضون ذلك، أفادت مصادر للجزيرة، أن مستوطنين استولوا على منزل فلسطيني في البلدة القديمة بالخليل جنوبي الضفة الغربية ورفعوا عليه الأعلام الإسرائيلية بعد أن اقتحموه بتأمين وحماية قوات الاحتلال.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الاحتلال صادر عددا من الممتلكات الأخرى في الخليل منها مبنى البلدية القديم ومدرسة، وأضافت أن حكومة بنيامين نتنياهو أعادت العمل بما يسمى "قانون أملاك الغائبين" الذي يبيح الاستيلاء على منازل الفلسطينيين الذين أجبروا على النزوح قسرا إبان النكبة.

وفي شمال الضفة الغربية، قرر الاحتلال مصادرة أكثر من 450 ألف متر مربع من أراضي قرى بمحافظتي نابلس وقلقيلية لصالح التوسع الاستيطاني، وفي السياق -قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان- إن سلطات الاحتلال نفذت 57 عملية هدم وحاولت الاستيلاء على 45 دونما من أراضي الفلسطينيين خلال الشهر الماضي.

وأضافت الهيئة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا الشهر الماضي 1613 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية.

ومنذ بدء الحرب على غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق من جيش الاحتلال والمستوطنين، وأدى ذلك إلى استشهاد ما لا يقل عن 1017 فلسطيني وإصابة 7 آلاف واعتقال 18 ألفا و500، وفقا لبيانات رسمية فلسطينية.

