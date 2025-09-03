ستارمر: ما يحدث في غزة مجاعة من صنع الإنسان

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الوضع بغزة مروع والمجاعة من صنع الإنسان، في حين أقر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ومفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين بفشل أوروبا أمام تغيير الأحداث في غزة.

وأضاف ستارمر أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، أنه يتحدث مع قادة العالم بشأن ما يحدث في غزة، وأنه يعمل معهم على وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى جانب وضع ما وصفها بخطة سلام نحو حل الدولتين.

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني أن على إسرائيل السماح لوكالات الإغاثة بإدخال وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في قطاع غزة، وقال إن الحكومة الإسرائيلية تمنع دخول المساعدات الملحة إلى غزة لذلك أعلن عن مجاعة من صنع الإنسان.

وأضاف ستارمر أن المعابر البرية هي الطرق الوحيدة المستدامة لإيصال المساعدات إلى غزة بالكميات المطلوبة.

بدورها، حاولت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين تبرير فشل أوروبا أمام ما يجري من إبادة جماعية في غزة وقالت "لم نستطع استخدام قوتنا الجيوسياسية لتغيير الأحداث بغزة لغياب وحدتنا".

وأكدت فون دير لاين أن "الكارثة الإنسانية في غزة اختبار لعزم أوروبا على الدفاع عن قيمها".

فشل أوروبي

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد انتقد بشدة موقف الاتحاد الأوروبي من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، واصفا ردّه بـ"الفاشل" ومعتبرا أنه يقوّض المصداقية والمكانة العالمية للغرب نظرا لازدواجية المعايير بين غزة وأوكرانيا.

وقال في مقابلة لصحيفة الغارديان البريطانية إن "الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية يمثل إحدى أحلك حلقات العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين"، مؤكدا أن الدول الأوروبية منقسمة في كيفية الضغط على إسرائيل، وهو ما اعتبره "غير مقبول".

وأوضح سانشيز أن بلاده كانت سبّاقة في الاعتراف بدولة فلسطينية، مبديا ترحيبه بانضمام دول أوروبية أخرى إلى هذا المسار، لكنه شدد على أن الموقف الأوروبي العام تجاه الحرب "ضعيف وغير كافٍ".

وأشار سانشيز إلى أن الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب تنهي النظام العالمي الذي ترسخ بعد الحرب العالمية الثانية، لكنه أشار إلى أن انسحاب أميركا من مؤسسات كبرى مثل منظمة الصحة العالمية يمكن أن يمنح أوروبا والمملكة المتحدة فرصة لتأكيد قيادتهما عالميا بصورة أكبر.