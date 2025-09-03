حديث في الكواليس.. بوتين وشي يناقشان إطالة عمر البشر وزراعة الأعضاء

التقط ميكروفون مفتوح حديثا جانبيا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ اليوم الأربعاء في بكين عن زراعة الأعضاء وإمكان أن يعيش البشر حتى 150 عاما.

وتزامنت هذه اللحظة مع سير بوتين وشي إلى جانب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في صدارة ما يربو على 20 زعيما أجنبيا لمتابعة عرض عسكري في العاصمة الصينية بمناسبة الذكرى 80 لنهاية الحرب العالمية الثانية.

ونقل تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) هذه اللحظة عبر البث المباشر وقدمها لوسائل إعلام أخرى، منها شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) الحكومية ووكالتي أسوشيتد برس ورويترز.

وذكرت إدارة الإذاعة والتلفزيون الصينية أن تغطية تلفزيون الصين المركزي للحدث حظيت بمتابعة بلغت 1.9 مليار مشاهدة عبر الإنترنت، وأكثر من 400 مليون مشاهدة عبر التلفزيون.

وبينما كان بوتين وشي يسيران نحو منصة تيانانمين حيث شاهدا العرض العسكري مع كيم، تسنى سماع مترجم بوتين وهو يقول باللغة الصينية "التكنولوجيا الحيوية تتطور باستمرار".

وأضاف المترجم "يمكن زراعة الأعضاء البشرية باستمرار. كلما طالت حياتك، أصبحت أصغر سنا، بل ويمكنك الخلود".

وردا على ذلك، سُمع شي، الذي كان خارج الكاميرا، يرد باللغة الصينية "يتوقع البعض أن البشر قد يعيشون في هذا القرن حتى عمر 150 عاما".

In a hot-mic conversation between Chinese President Xi Jinping and Russia’s Vladimir Putin captured by the Chinese-state media broadcaster CCTV prior to yesterday’s celebration and military parade in Beijing, the two leaders can be heard discussing human organ transplants and the… pic.twitter.com/vs7Q2xj0pj — OSINTdefender (@sentdefender) September 3, 2025

وفي وقت لاحق، أكد بوتين أنه ناقش بالفعل مع نظيره الصيني شي جين بينغ احتمالات زيادة كبيرة في متوسط العمر المتوقع للإنسان.

وقال للصحفيين في بكين ردا على سؤال عن المحادثة المسربة "أعتقد أن الرئيس تحدث عن ذلك لدى توجهنا إلى العرض العسكري".

وأضاف "الوسائل الحديثة لتحسين الصحة، سواء الطبية أو الجراحية المتعلقة باستبدال الأعضاء، تقدم بارقة أمل للبشرية في أن تستمر الحياة بشكل مختلف عما هي عليه اليوم".

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية وتلفزيون الصين المركزي حتى الآن على طلبات من رويترز للتعليق.

وعندما بدأ شي في إلقاء كلمته، انتقلت الكاميرا إلى لقطة واسعة من ساحة تيانانمن، ثم تلاشى الصوت.

وبعد مرور ما يزيد قليلا على 30 ثانية، ظهر شي وبوتين وكيم مرة أخرى على الكاميرا وهم يسيرون على الدرج باتجاه المنصة المخصصة لمشاهدة العرض.