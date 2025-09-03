ترامب يعلن مقتل 11 "إرهابي مخدرات" بضربة أميركية استهدفت قاربا بفنزويلا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "القوات الأميركية هاجمت في البحر الكاريبي الثلاثاء قاربا محملا بالمخدرات أبحر من فنزويلا متجها إلى الولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل 11 إرهابي مخدرات هم أفراد في عصابة تابعة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو".

وأضاف ترامب في منشور على شبكته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي أن الضربة استهدفت القارب التابع لعصابة "ترين دي أراغوا" بينما كان في المياه الدولية.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال توجهه إلى المكسيك في زيارة الثلاثاء، عزم ترامب على استخدام "كل قوة الولايات المتحدة للقضاء على عصابات المخدّرات".

وقال روبيو للصحفيين إن "ترامب كان واضحا تماما بأنه سيستخدم كامل قوة أميركا، كامل قوة الولايات المتحدة، للتصدي لعصابات المخدرات هذه والقضاء عليها، بغض النظر عن مكان نشاطها".

وأعلنت واشنطن مؤخرا إرسال سفن حربية إلى منطقة البحر الكاريبي في محاولة لمكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات، حيث اتهم الرئيس الأميركي نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بإدارة شبكة لتهريب المخدرات.

وبالإضافة إلى ذلك، ضاعفت واشنطن المكافأة لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى ما يصل إلى 50 مليون دولار. وتقول وزارة العدل الأميركية إن مادورو متورط في تجارة المخدرات الدولية.

والاثنين، ندد نيكولاس مادورو بـ"التهديد" المتمثل بنشر 8 سفن أميركية وغواصة قرب فنزويلا.

وقال إن فنزويلا مستعدة "للكفاح المسلح للدفاع عن أراضيها الوطنية"، على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تهدد علنا بغزو بلاده.