ترامب يتهم الهند بفتح السدود والتسبب بإغراق باكستان.. فما القصة؟

تداولت حسابات على منصات التواصل مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب داخل البيت الأبيض، وهو يتحدث عن الفيضانات التي اجتاحت باكستان أواخر أغسطس/آب الماضي، مدّعيا أن السبب هو فتح الهند للسدود في كشمير.

الفيديو تصدر حديث المنصات، وأعادت حسابات كثيرة تداوله باعتباره تصريحا صادما يكشف "مؤامرة" هندية، تسببت في إغراق باكستان، ومقتل عشرات الأشخاص حتى الآن.

انتشار الادعاء

القصة بدأت بمقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر منصة "تيك توك" الاثنين الماضي، يظهر فيه ترامب داخل المكتب البيضاوي، كأنه يتحدث للإعلام عن الفيضانات التي ضربت باكستان مؤخرا، وهو يقول إن "الهند هي من فتحت السدود في كشمير وتسببت في إغراق باكستان".

لم يتوقف الجدل عند حدود المقطع المتداول، بل انعكس في سيل من التعليقات على منصات التواصل، فبينما رأى بعض المستخدمين أن الفيديو يكشف عن "مؤامرة هندية" لإغراق باكستان وتدمير بنيتها التحتية، مطالبين حكومة إسلام آباد برد سريع وحازم، اعتبر آخرون أن ترامب نفسه هو من يضلل الرأي العام، وأن الهدف من المقطع هو إثارة التوتر وزعزعة الاستقرار.

بل ذهب بعضهم إلى إعلان وقوفهم مع الهند إذا ما تعرضت لأي تهديد، في إشارة إلى الانقسام الحاد الذي يمكن أن يخلقه مقطع فيديو في ظرف حساس.

وجاء الفيديو تزامنا مع تصريحات لوزير التخطيط الباكستاني أحسن إقبال لرويترز قال فيها إن البيانات المتعلقة بتدفقات المياه التي كانت تتقاسمها الهند بموجب المعاهدة لم تنتقل إلى باكستان بالسرعة الكافية أو بالتفاصيل الكافية.

وقال إقبال: "كان بإمكاننا إدارة الأمور بشكل أفضل لو كانت لدينا معلومات أفضل، ولو كانت معاهدة مياه نهر السند سارية المفعول لكان بإمكاننا التخفيف من آثارها".

الفيديو الأصلي

بالتدقيق في توقيت اللقاء وتزامنه مع الفيضانات، وبالرجوع إلى البحث العكسي، تبين أن المقطع الذي جرى تداوله يعود في الأصل إلى 30 مايو/أيار الماضي، حين ظهر ترامب في البيت الأبيض خلال لقاء مع المراسلين، وتطرق آنذاك إلى ملفات تتعلق بالعقوبات على الصين والتعديلات التشريعية الخاصة بالتجارة والضرائب، من دون أي ذكر لباكستان أو الفيضانات.

الزاوية التي استخدمت في الفيديو المتداول تطابق تماما لقطات الفيديو الأصلي الذي نشرته وسائل إعلام أميركية في هذا التوقيت، ولا يتضمن اللقاء أي حديث عن الهند، وهو ما ينفي بشكل قاطع صحة الادعاءات المتداولة.

وأجرى الفريق فحصا تقنيا للمقطع باستخدام أدوات متخصصة لكشف التزييف، وأظهرت التحليلات أن الفيديو صنع بالذكاء الاصطناعي عبر تقنية التزييف العميق (Deepfake).

ووفق بيانات رسمية، أسفرت حوادث السيول والفيضانات منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي عن وفاة نحو 800 شخص، في حين دُمرت مئات المساكن في القرى الشمالية لباكستان جراء أمطار موسمية غزيرة، في ظل مخاوف من تكرار كارثة عام 2022 التي أودت بحياة 1739 شخصا وغمرت ثلث البلاد.