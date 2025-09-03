ترامب مستاء من بوتين وروسيا تتوقع استئناف المفاوضات مع أوكرانيا

أدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب استياءه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعدم إحراز أي تقدم لحل الأزمة الأوكرانية بعد لقائهما الأخير في ألاسكا.

وقال ترامب في مقابلة إذاعية أمس الثلاثاء ردا على سؤال عما إذا كان يشعر بالخيانة من تعامل بوتين، قال ترامب "كانت بيننا علاقة رائعة، أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه الرئيس بوتين"، مضيفا أن آلاف الأشخاص يموتون في حرب لا معنى لها.

وخلال لقاء ألاسكا منتصف الشهر الماضي، تحدث ترامب عن لقاء ثلاثي سيجمعه بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي سعيا لإنهاء الصراع، بيد أن موسكو استبعدت لاحقا عقد الاجتماع في هذه المرحلة.

كما أن روسيا نفذت منذ ذلك الوقت ضربات جوية متكررة على أوكرانيا مما أسفر عن عشرات الضحايا، وذلك بالتزامن مع محاولة قواتها السيطرة على أراض جديدة على طول خط الجبهة في أوكرانيا.

وقال مسؤول أميركي إن الرئيس دونالد ترامب يبحث جديا التراجع عن جهود وساطته في الحرب الروسية الأوكرانية، ما لم يبد أحد الطرفين مرونة إضافية.

وكان ترامب هدد قبل لقاء ألاسكا بفرض عقوبات شديدة على روسيا في حال لم تستجب لمساعي السلام، بيد أنه لم يتخذ بعد أي إجراءات في هذا الاتجاه.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت إن بلاده ستدرس خياراتها هذا الأسبوع فيما يتعلق بفرض عقوبات على روسيا.

توقعات روسية

سياسيا أيضا، قال وزير الخارجية سيرغي لافروف اليوم أن بلاده تتوقع استئناف المفاوضات مع أوكرانيا، وإن رئيسيْ الوفدين يجريان اتصالات مباشرة.

وأضاف لافروف أنه من الضروري الاعتراف بضم شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس ونوفوروسيا إلى بلاده، وإضفاء الطابع الرسمي الدولي على ذلك.

وكانت روسيا وأوكرانيا عقدتا في الأشهر القليلة الماضية جولات من المفاوضات في إسطنبول لم تفض إلى أي نتيجة.

وتريد موسكو أن تأخذ أي تسوية في الاعتبار سيطرتها على نحو 20% من الأراضي الأوكرانية.

في المقابل، أعلنت أوكرانيا مرارا رفضها الإقرار باحتلال أي جزء من أراضيها، بما في ذلك القرم التي ضمتها روسيا إليها عام 2014.

إسقاط مسيرات

في التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن دفاعاتها الجوية أسقطت 105 مسيرات أوكرانية فوق مناطق روسية عدة الليلة الماضية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن مساء أمس أن القوات الروسية أطلقت أكثر من 200 مسيّرة صينية الصنع على بلاده.

ووصف زيلينسكي القصف بأنه ازدراء صريح من روسيا لكل ما يفعله العالم من أجل وقف الحرب.

وقبل أيام، قال الرئيس الأوكراني إن روسيا حشدت 100 ألف جندي قرب بوكروفسك، المدينة الرئيسية في شرق أوكرانيا، التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها.