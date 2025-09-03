بوتين يشكر زعيم كوريا الشمالية على دعمه العسكري لروسيا

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن شكره لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على إرسال جنود للقتال ضد أوكرانيا، في حين تعهد كيم بالدعم الكامل لروسيا، وبذل "كل ما بوسعه لمساعدة" موسكو.

كما شكر بوتين نظيره الكوري الشمالي -خلال قمتهم في بكين- على مساعدة جنوده روسيا في إخراج القوات الأوكرانية من منطقة كورسك، قائلا إن الجنود الكوريين الشماليين قاتلوا "ببسالة".

وأشاد بوتين بـ"الثقة والصداقة" بين البلدين، وأشار إلى أن إرسال الجنود كان فكرة الزعيم الكوري الشمالي، وخاطب كيم بالقول "لم ننس قط التضحيات التي قدمتها قواتكم المسلحة وعائلات جنودكم".

وجاءت تصريحات بوتين في العاصمة الصينية حيث يحضر الزعيمان عرضا عسكريا ضخما بمناسبة مرور 80 عاما على استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.

في المقابل، قال كيم لبوتين "إذا كان هناك أي شيء يمكنني أو يجب أن أفعله لك وللشعب الروسي، فإنني أعتبره واجبا والتزاما أخويا".

وباتت كوريا الشمالية من بين أبرز حلفاء روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل 3 سنوات ونصف، إذ أرسلت آلاف الجنود وحاويات مليئة بالأسلحة لمساعدة موسكو على دفع القوات الأوكرانية للانسحاب من غرب روسيا بعد عملية عسكرية مباغتة نفذتها كييف في المنطقة العام الماضي.

ويرتبط البلدان بمعاهدة دفاع مشترك أبرمت عام 2024، ويواجه كل منهما عقوبات دولية كبيرة، والتي فرضت على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا وعلى كوريا الشمالية بسبب برنامجها للأسلحة النووية.