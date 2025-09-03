"القسام" توثق استهداف آليات للاحتلال بجباليا ضمن عمليات "عصا موسى"

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد لاستهداف آليات إسرائيلية في جباليا شمال قطاع غزة، وذلك ضمن سلسلة عمليات "عصا موسى".

وأظهرت المشاهد 3 من مقاتلي القسام وهم يخرجون من أحد البيوت المدمرة لاستهداف دبابة ميركافا وناقلة جند في شارع الغباري.

واستهدف أحد المقاتلين الدبابة الإسرائيلية بقذيفة "الياسين 105″، في حين قام مقاتل آخر بوضع عبوة العمل الفدائي على ناقلة الجند، وانسحب عائدا قبل أن تنفجر.

كما أظهرت المشاهد اعتلاء أحد المقاتلين دبابة أخرى ومحاولة فتح قمرتها لإلقاء العبوة الناسفة بداخلها، لكنها كانت مغلقة من الداخل، فقام المقاتلون باستهدافها ودبابة ثانية كانت متوقفة إلى جوارها بقذائف الياسين والأسلحة الرشاشة.

عصا موسى

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت المقاومة إطلاق عمليات "عصا موسى"، وقالت إنها رد على "عربات جدعون 2" التي أطلقتها إسرائيل لاحتلال مدينة غزة.

وقال مصدر في المقاومة للجزيرة إن باكورة عمليات "عصا موسى" بدأت خلال الأيام الماضية في جباليا وحي الزيتون بعد ساعات من إعلان إسرائيل عن "عربات جدعون 2".