الشاباك يعلن إفشال مخطط لاغتيال بن غفير

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) -اليوم الأربعاء- أنه تم في الأسابيع الأخيرة وبالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، اعتقال خلية من نشطاء حماس من منطقة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، خططت لاغتيال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

وقال الشاباك إن الخلية يُشتبه في أنها عملت بتوجيه من قيادة حركة حماس في تركيا، بهدف تنفيذ عملية اغتيال ضد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وفق زعمه.

وقال المتحدث باسم جهاز الشاباك إن عملية الاغتيال التي خططت لها خلية حماس في الخليل، كانت ستنفذ باستخدام مسيرة مفخخة ضد بن غفير.

وتعليقا على خبر الشاباك قال بن غفير إن حماس حاولت اغتياله 5 مرات، لكنه سيواصل سياسة القبضة الحديدية في السجون الإسرائيلية ومطالبة الحكومة بمحو حماس من الخريطة، وفق تعبيره.

ومن جهتها، ذكرت قناة كان الإسرائيلية أنه وقبل أيام من اعتقال المجموعة رصد حراس أمن الوزير بن غفير طائرات مسيرة تحلق في محيط منزله، وعلى الفور أخلى جهاز "الشاباك" المنزلَ من بن غفير وعائلته.

حالات سابقة

ومن حين لآخر، يعلن جهاز الشاباك عن اعتقال أو تفكيك خلية فلسطينية، خططت لاغتيال بن غفير، وتكررت تلك الحالات قبل وبعد طوفان الأقصى.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم تقديم لائحة اتهامات ضد 3 فلسطينيين شكلوا خلية لاغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وابنه.

وأضافت أن أعضاء الخلية من سكان الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن لائحة الاتهامات قدمت لدى محكمة عسكرية.

ووصفت صحيفة معاريف لائحة الاتهامات بالخطيرة، وقالت إن "المتهم الرئيسي" إسماعيل إبراهيم عوادي تواصل في يونيو/حزيران الماضي مع "جهات مختلفة" لتشكيل خلية عسكرية واقتناء أسلحة وصنع عبوات ناسفة لاستخدامها ضد قوات الأمن الإسرائيلية.

وبحسب المزاعم الإسرائيلية، سعى قائد الخلية المفترضة إلى تلقي الدعم من حماس وحزب الله اللبناني لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين وشخصيات بارزة.

وفي مايو/أيار 2022، كشف جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك" عن اعتقال 5 فلسطينيين من القدس المحتلة بشبهة التخطيط لاغتيال بن غفير وشخصيات إسرائيلية أخرى، وتنفيذ عمليات تفجيرية في أهداف للاحتلال.

ووفق الجهاز، فإن الفلسطينيين الخمسة خططوا لتنفيذ عمليات إطلاق نار وإعداد عبوات ناسفة لاستخدامها في محاولة أسر جنود إسرائيليين، مضيفا أنهم اشتروا طائرة مسيرة لاستخدامها في تنفيذ تفجير يستهدف القطار الكهربائي في مدينة القدس.

وقال بيان للشاباك إن الخمسة اعتقلوا مطلع أبريل/نيسان الماضي، وإن أحدهم "شكّل شبكة نشطاء بهدف تعكير الأجواء السلمية في القدس الشرقية وفي الحرم القدسي خلال شهر رمضان"، وإنهم شاركوا في "أعمال شغب" في باحات المسجد الأقصى.