أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، وقال إن منظومات الدفاع الجوي اعترضته، وذلك بعد يوم واحد من إعلان جماعة أنصار الله (الحوثيين) تنفيذ 4 عمليات عسكرية بـ4 طائرات مسيرة ضد أهداف في إسرائيل.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم اعتراض الصاروخ لكن هناك خشية من سقوط شظايا، وذكرت أنه تم إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون بعد رصد الصاروخ.

وأضافت القناة أن طائرة دلتا القادمة من نيويورك والتي استأنفت رحلاتها أمس، ظلت تحلق جوا بسبب إغلاق مطار بن غوريون.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بسقوط شظية من الصاروخ اليمني في منطقة المركز، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات.

وأعلنت الجبهة الداخلية في إسرائيل أن صفارات الإنذار انطلقت في مناطق واسعة وسط إسرائيل بعد رصد الصاروخ.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان أمس الثلاثاء، إنها نفذت 4 عمليات عسكرية هاجمت فيها عدة أهداف إسرائيلية، هي "مبنى هيئة الأركان ومحطة كهرباء الخضيرة ومطار بن غوريون قرب تل أبيب، وميناء أسدود بفلسطين المحتلة".

وأضاف أن العملية الأولى "استهدفت مبنى هيئة الأركان التابعة الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) بطائرة مسيرة نوع صمّاد 4″.

وذكر أن المسيرات الثلاث الأخرى استهدفت محطة كهرباء الخضيرة (شمال)، ومطار اللد (بن غوريون) في يافا (وسط)، وميناء أسدود (جنوب) و"قد أصابت أهدافها بنجاح".

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عدد من العمليات العسكرية منها عملية استهدفت مبنى هيئة أركان العدو الإسرائيلي وعمليات أخرى استهدفت مطار اللد ومحطة كهرباء الخضيرة وميناء أسدود وسفينة (MSC ABY) المرتبطة بالعدو الإسرائيلي- 02 سبتمبر 2025م.

pic.twitter.com/Y5trnwX7kk — العميد يحيى سريع (@army21yemen) September 2, 2025

وبحسب سريع، فقد استهدفت قوات الحوثيين أيضا سفينة "إم إس سي إيه بي واي" شمالي البحر الأحمر "لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وارتباطها بالعدو الإسرائيلي بطائرتين مسيرتين وصاروخ مجنح، وقد أصابت السفينة بشكل مباشر" وفق ما جاء في البيان.

وقال سريع إن استهداف السفينة يأتي في إطار التأكيد على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي.

وأشار إلى أن تلك العمليات "تأتي دعما وإسنادا لإخواننا المظلومين في غزة، وقد طال عليهم العدوان (الإسرائيلي) واشتد الحصار، وفتك بهم عدوهم قتلا وتجويعا، وخذلهم المتخاذلون".

وأعلن الحوثيون السبت الماضي، اغتيال رئيس حكومتهم أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء جراء قصف إسرائيلي على صنعاء الخميس.

وإضافة إلى استهدافهم السفن، يشن الحوثيون هجمات على إسرائيل بصواريخ ومسيّرات، ويقولون إنها رد على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية بغزة 63 ألفا و633 شهيدا، و160 ألفا و914 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 361 فلسطينيا بينهم 130 طفلا.