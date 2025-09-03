انفجار سيارة مفخخة بدمشق ولا أنباء عن إصابات

انفجرت سيارة مفخخة اليوم الأربعاء قرب مدخل حي المزة في العاصمة دمشق، دون أن ترد أنباء عن إصابات.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق العميد أسامة محمد خير عاتكة في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل سيارة قديمة من نوع “أوستن” مركونة منذ فترة طويلة، ولم يُسجَّل أي أضرار بشرية أو مادية.

وأوضح العميد عاتكة أن الفرق الميدانية تتابع عملها في موقع الانفجار، فيما تقوم الوحدات المختصة بتمشيط المنطقة لضمان سلامة المواطنين ومنع أي أعمال تخريبية محتملة.

وفي تطور آخر أعلنت الهيئة العامة السورية للطيران المدني اليوم الأربعاء أن الأصوات بالقرب من مطار دمشق الدولي ناجمة عن تفجير آمن لمخلفات حرب قديمة، مشيرة إلى أنه جرى التعامل مع هذه المخلفات الحربية بشكل آمن وفي منطقة بعيدة عن المطار.

وأكدت الهيئة، في بيان صحفي اليوم ، أن مطار دمشق يتمتع بكامل الجاهزية التشغيلية والأمنية ، لافتة إلى أن حركة الملاحة مستمرة بصورة طبيعية ومنتظمة دون أي تأثير .