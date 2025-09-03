عاجل,
أخبار

التلفزيون السوري: انفجار سيارة مفخخة قرب مدخل حي المزة في دمشق ولا أنباء عن إصابات

Published On 3/9/2025
آخر تحديث: 22:30 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

