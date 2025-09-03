شهداء باستهداف الاحتلال نازحين ومجوّعين في غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الأربعاء- منازل مأهولة وخيام نازحين وحشدا للمجوعين الباحثين عن الطعام في قطاع غزة مما أسفر عن شهداء ومصابين.

وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن 24 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية منذ فجر اليوم، 15 منهم في مدينة غزة، وتواصل القصف الجوي والمدفعي العنيف على أحياء مدينة غزة، وبالتزامن مع ذلك استمرت قوات الاحتلال في تدمير المناطق السكنية.

وأدى القصف المركز إلى نزوح آلاف الفلسطينيين من المناطق الجنوبية والشمالية لمدينة غزة باتجاه الساحل غربا، يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل حشد القوات تمهيدا لبدء عملية "عربات جدعون 2" الرامية لاحتلال مدينة غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي استدعى 40 ألفا من قوات الاحتياط، وخاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس جنود الاحتياط الذين بدؤوا الالتحاق بوحداتهم استعدادا لتوسيع الحرب في مدينة غزة بالقول "إن مسار توسيع الحرب وصل مرحلة الحسم"، وفق تعبيره.

أهداف مدنية

وفي تفاصيل التطورات الميدانية، أفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد 5 فلسطينيين، بينهم سيدة حامل وجنينها، وإصابة آخرين في قصف جوي إسرائيلي على شقة في محيط ميناء الصيادين غربي مدينة غزة صباح اليوم.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين -بعضهم بحالة خطرة- إثر استهداف إسرائيلي لخيام تؤوي نازحين في محيط مستشفى الرنتيسي بحي النصر غربي مدينة غزة.

واستهدفت غارة إسرائيلية منزلا في منطقة النفق شمال شرق مدينة غزة مما أسفر عن 4 شهداء، واستشهد 3 في غارة مماثلة على منزل بحي الصبرة جنوبي المدينة، وفي وقت سابق اليوم استشهد 3 في قصف على حي الدرج شرقي غزة، وتجدد القصف الجوي والمدفعي صباح اليوم على الأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة غزة، وبينها الشجاعية والصبرة، وفي الوقت نفسه يستمر الاحتلال في التصعيد بحي الشيخ رضوان ومنطقة أبو إسكندر القريبة منه شمال غرب المدينة.

مشهد يوثق لحظة إلقاء طائرات الاحتلال المسيرة قنابل حارقة على المركبات والخيام في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة pic.twitter.com/5jsSg3S1cX — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 2, 2025

إعلان

وقال مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة إن طائرة مسيّرة إسرائيلية ألقت قنابل حارقة على سيارات إسعاف في عيادة الشيخ رضوان بمدينة غزة، مما أدى إلى احتراق مركبات وخروجها عن الخدمة.

كما قصفت المسيّرات الإسرائيلية طواقم الخدمات الطبية والدفاع المدني بقنابل حارقة أثناء محاولتهم إطفاء الحريق، وبالتزامن مع القصف العنيف، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال نسفت فجر اليوم مباني سكنية شمالي مدينة غزة.

وأظهرت صور خاصة وحصرية للجزيرة اللحظات الأولى لتفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة حي أبو إسكندر شرق حي الشيخ رضوان.

في الأثناء يواصل جيش الاحتلال قصف منازل الفلسطينيين شرقي حي الشيخ رضوان، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية شرق المدينة.

استهداف مجوّعين

وفي جنوب القطاع، أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 3 وإصابة أكثر من 50 إصابة صباح اليوم جراء استهدافهم برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب نقطة للتحكم بالمساعدات تديرها ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" بمنطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح.

وقالت المصادر "إن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بشكل كثيف على حشد من المجوّعين الذين كانوا ينتظرون للحصول على بعض الطعام"، وفي خان يونس القريبة، جرى صباح اليوم تشييع شهداء قصفوا في غارات إسرائيلية على المدينة وأثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية، وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهداء في مستشفى ناصر في المدينة.

وبالتوازي مع الغارات واستهدف حشود المجوّعين، نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم عمليات نسف للنازل شمال خان يونس، وفقا لمصادر فلسطينية.

وفي وسط القطاع، قال مستشفى العودة في مخيم النصيرات إنه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 شهيدا و16 مصابا -من بينهم 5 أطفال وسيدة- جراء قصف قوات الاحتلال تجمعات المواطنين عند نقطة للتحكم بالمساعدات، تديرها ما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية".

وفي وسط القطاع أيضا، أفادت مصادر بمستشفيي العودة وشهداء الأقصى باستشهاد 5 فلسطينيين -فجر اليوم- إثر استهداف إسرائيلي لخيمة غرب المخيم.

كما أفاد الإسعاف والطوارئ في غزة بإصابة 5 إثر قصف مسيّرة إسرائيلية، منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات، ومنذ استئناف العدوان على غزة في مارس/آذار، استشهد أكثر من 11 ألفا و500 فلسطيني وأصيب نحو 49 ألفا، وفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع.

ومنذ تولي ما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية إدارة ملف المساعدات برعاية أميركية إسرائيلية في مايو/أيار الماضي، استشهد أكثر من 2300 فلسطيني وأصيب نحو 17 ألفا بنيران قوات الاحتلال والمتعاقدين الأجانب مع الشركة الأميركية.