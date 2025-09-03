أخبار|سوريا

إسرائيل تواصل توغلاتها بالقنيطرة وتعتقل 7 شبان سوريين

QUNEITRA, SYRIA - JUNE 11: Israeli military vehicles drive through the outskirts of the town of Hader towards an Israeli military base on Syrian territory on June 11, 2025 in Quneitra Governorate, Syria. Israeli forces have conducted routine operations in Syria since the fall of the Assad regime, patrolling areas in the southwest and launching airstrikes on Syria's military infrastructure. According to news reports today, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is interested in US-brokered negotiations with the new Syrian government. (Photo by Ed Ram/Getty Images)
الجيش الإسرائيلي يفرض سيطرته على جبل الشيخ السوري منذ نحو 7 أشهر (غيتي)
Published On 3/9/2025
آخر تحديث: 11:48 (توقيت مكة)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة الأربعاء 7 شبان في عملية توغل داخل بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة في شمالي جنوب سوريا، وفق ما أفادت به قناة "الإخبارية" السورية الرسمية.

وأوضحت القناة أن القوات الإسرائيلية المقتحمة نفذت مداهمات واعتقالات بين أبناء البلدة، وسط إجراءات عسكرية مشددة، في حين أُطلقت قنابل مضيئة في سماء المنطقة.

ويأتي هذا التوغل بعد أسبوع واحد فقط من عملية مماثلة في بلدة سويسة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث اعتقل الجيش الإسرائيلي شابا، بالتوازي مع مداهمات وتفتيش لمنازل وتصدي الأهالي للقوات المتوغلة.

وخلال أغسطس/آب الجاري وحده، نفذ الجيش الإسرائيلي 4 عمليات توغل في القنيطرة، شملت بلدات الصمدانية وعين العبد، إضافة إلى توغلات في بلدات أخرى.

وجاءت هذه التطورات في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل جنوب سوريا، تخلله خلال الأيام الماضية تحليق مكثف للطيران الحربي فوق محافظتي درعا والقنيطرة، إلى جانب عمليات برية شملت مداهمة منازل واعتقال عدد من المدنيين.

وتشهد المنطقة تغيرات ميدانية منذ انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974 بين سوريا وإسرائيل، عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر 2024.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، التي تولت السلطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لم تُظهر أي تهديد تجاه تل أبيب، واصل الجيش الإسرائيلي توغلاته وغاراته الجوية التي أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع وآليات للجيش السوري.

ومنذ 7 أشهر، يفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته على جبل الشيخ السوري وشريط أمني يمتد حتى 15 كيلومترا داخل الأراضي السورية الجنوبية، ويخضع ضمنه أكثر من 40 ألف سوري للسيطرة الإسرائيلية المباشرة.

وتحتل إسرائيل منذ عام 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، لكنها وسعت رقعة احتلالها بعد الإطاحة بنظام الأسد في أواخر 2024، عبر السيطرة على أراضٍ إضافية داخل محافظة القنيطرة.

المصدر: الجزيرة + وكالات

