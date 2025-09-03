أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، إطلاق القمر الاصطناعي التجسسي الجديد "أوفيك 19″، في خطوة وصفتها بأنها رسالة موجهة إلى خصومها بأنهم تحت المراقبة الدائمة، وذلك في أعقاب الحرب الأخيرة التي خاضتها مع إيران.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على منصة إكس: "إطلاق القمر أوفيك 19 إنجاز على أعلى مستوى عالمي، وعدد قليل من الدول يمتلك مثل هذه القدرات. إنها أيضا رسالة إلى جميع أعدائنا: نحن نراقبكم في كل وقت وكل موقف"، على حد تعبيره.

وأوضحت وزارة الدفاع أن القمر أُطلق مساء الثلاثاء في الساعة 10:30 بتوقيت إسرائيل (19:30 بتوقيت غرينتش) بواسطة صاروخ "شافيت" من وسط البلاد، ضمن برنامج الفضاء الأمني الإسرائيلي.

وبدأ القمر إرسال بيانات وخضع لاختبارات أولية، على أن يُنقل تشغيله لاحقا إلى وحدة الاستخبارات البصرية والجغرافية المكانية في الجيش.

مراقبة الشرق الأوسط

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن "أوفيك 19" مزود بتقنية رادارية متقدمة تسمح بالرصد على مدار الساعة وفي مختلف الظروف الجوية، وهو مخصص لتوسيع المراقبة في الشرق الأوسط، بما يشمل إيران واليمن.

وتخطط إسرائيل لنشر نحو 20 قمرا صغيرا لتوفير تغطية شاملة للمنطقة، بما في ذلك رصد الأنشطة النووية والصاروخية وإعطاء إنذارات مبكرة عن عمليات إطلاق صواريخ باليستية.

ويأتي إطلاق القمر بعد مرور شهرين من حرب إسرائيلية استمرت 12 يوما ضد إيران، استهدفت مواقع نووية وعسكرية وأحياء سكنية، وأعلنت خلالها تل أبيب أنها جمعت أكثر من 12 ألف صورة فضائية للأراضي الإيرانية لتوجيه الضربات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية، بوعز ليفي، إن العملية أكدت أن "امتلاك قدرات مراقبة فضائية متقدمة أمر حاسم لتحقيق التفوق الجوي والأرضي في المنطقة".

وانضمت إسرائيل إلى "نادي القوى الفضائية" عام 1988 بإطلاق أول أقمارها الاصطناعية "أوفيك"، الذي يعني "الأفق" بالعبرية. ومنذ ذلك الحين شكّلت سلسلة "أوفيك" العمود الفقري لقدراتها الاستطلاعية العسكرية.

إعلان

وتزامن هذا التطور مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة بدعم أميركي، التي أوقعت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أكثر من 63 ألف شهيد و160 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، فضلا عن مجاعة أودت بحياة 367 شخصا بينهم 131 طفلا.