أردوغان: لا يمكن أن نبقى متفرجين أمام جرائم نتنياهو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الأربعاء- إنه لا يمكن البقاء متفرجين أمام ما يجري في فلسطين من جرائم يرتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بالطاغية.

وأضاف أردوغان -في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية أسبوع المولد النبوي الشريف في أنقرة- أنه "إذا كان نصف قلوبنا هنا الآن، فإن نصفها الآخر في غزة وفلسطين واليمن والسودان وأفغانستان حيث جراح الأمة الإسلامية النازفة".

وأكد أردوغان "لسنا يائسين أو متشائمين، ولن نكون كذلك، ورغم ما تشهده منطقتنا من ظلم وغياب للعدالة، فإننا لن نسمح لليأس أبدا بالسيطرة علينا".

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّف العدوان الإسرائيلي على غزة 63 ألفا و746 شهيدا و161 ألفا و245 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينيا، بينهم 131 طفلا، حتى اليوم الأربعاء.