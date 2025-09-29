نتنياهو: إسرائيل تعلم مكان مخزون اليورانيوم الإيراني

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعلم مكان تخزين إيران لما يقرب من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، مشيرا إلى أنه تم إطلاع الولايات المتحدة على هذه المعلومات الاستخباراتية.

وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، "نحن نعلم بالتأكيد مكانه. لدينا فكرة جيدة جدا عن مكانه"، مضيفا أن إسرائيل شاركت هذه المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة.

وبحسب تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كانت إيران تمتلك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تبلغ 60% في أوائل الصيف، قبل بدء الحرب التي شنتها إسرائيل ضدها.

ولإنتاج أسلحة نووية، يتطلب الأمر تخصيبا إضافيا يتجاوز نسبة 90%. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح مدى احتفاظ إيران بهذه الكمية من المواد، وما إذا كانت قدراتها على التخصيب لا تزال سليمة بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية في يونيو/حزيران.

وعندما سئل نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- عما إذا كانت إسرائيل، التي يعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك ترسانة نووية سرية، تخطط للاستيلاء على اليورانيوم، لم يقدم إجابة مباشرة.

وقال: "يجب أن نحافظ على الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على إيران، لنجعل من الواضح أننا لن نتسامح مع استئناف جهودها لبناء قنابل نووية تهدف إلى تدمير بلدي وبلدكم".

وبعد نحو 10 سنوات من الاتفاق النووي التاريخي مع إيران، أعيد فرض العقوبات الأممية التي كانت مفروضة على طهران أمس الأحد، وذلك بعد أن انتهت المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق بين طهران وشركائها في التفاوض، ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا.

وقد بادرت الدول الأوروبية الثلاث إلى إعادة فرض العقوبات، متهمة إيران بانتهاك اتفاق فيينا النووي لعام 2015، لا سيما من خلال تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتجاوز بكثير ما هو مطلوب للأغراض المدنية.

واستنكر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان -الذي تنفي بلاده سعيها لامتلاك أسلحة نووية- عودة عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعد تفعيل "آلية الزناد"، مؤكدا أن بلاده مستعدة لمواجهة أي سيناريوهات محتملة، ولن تقبل بمفاوضات تجرها إلى أزمات جديدة حسب قوله.