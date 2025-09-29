كوريا الشمالية: لن نتخلى أبدا عن ترسانتنا النووية

شدد كيم سون غيونغ، نائب وزيرة الخارجية الكورية الشمالية، اليوم الاثنين، على أن بلاده لن تتخلى أبدا عن ترسانتها النووية، معتبرا أن نزع سلاحها النووي يعد بمثابة تهديد لسيادتها ووجودها.

وقال غيونغ في كلمته: "فرض نزع السلاح النووي على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوازي مطالبتها بالتخلي عن السيادة والحق في الوجود، وينتهك الدستور".

وأضاف: "لن نتخلى أبدا عن السلاح النووي الذي هو قانوننا الوطني وسياستنا الوطنية وقوتنا السيادية وكذلك حقنا في الوجود. تحت أي ظرف، لن نتراجع أبدا عن هذا الموقف".

انفتاح مشروط على الحوار

لكن غيونغ ترك الباب مواربا أمام الدبلوماسية، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع الدول التي "ترفض العدوان والهيمنة وتسعى إلى الاستقلال والعدالة"، على حد قوله.

ويأتي هذا التصريح بعد أسبوع من تقرير لوكالة الأنباء الكورية الشمالية يفيد بأن الزعيم كيم جونغ أون أبدى انفتاحه على الحوار مع الولايات المتحدة، بشرط أن تحتفظ بلاده بترسانتها النووية.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية صارمة منذ أول تجربة نووية أجرتها في عام 2006. وتعتقد وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أن بيونغ يانغ تشغّل عدة منشآت لتخصيب اليورانيوم، أبرزها منشأة يونغبيون، التي أعلنت كوريا الشمالية سابقا عن إغلاقها، قبل أن تعيد تشغيلها عام 2021.

وفي المقابل، ألقى الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خطابا أمام الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي، أعرب فيه عن التزامه بإنهاء "الحلقة المفرغة" من التوترات بين الكوريتين، ومؤكدا أن بلاده لا تسعى لتغيير النظام في كوريا الشمالية.