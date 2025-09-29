غارات أوكرانية ليلية مكثفة على روسيا وقتيلان بموسكو

شنت أوكرانيا هجوما مكثفا بالمسيرات على مناطق روسية متفرقة الليلة الماضية بما فيها منطقة العاصمة موسكو التي أعلن حاكمها مقتل شخصين جراء هجوم أوكراني بالمسيرات.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" اليوم عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن "الدفاع الجوي اعترض ودمر 84 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل".

وقال أندريه فوروبيوف حاكم منطقة موسكو في بيان على تطبيق تيليغرام إن طفل وسيدة قتلا نتيجة سقوط مسيرة أوكرانية في مدينة فوسكرييسينكويه في المقاطعة.

ويأتي الهجوم الأوكراني بعد يوم من هجوم موسع روسي عنيف تعرضت العاصمة كييف، وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم وضع جميع أراضي البلاد في حالة تأهب تحسبا لغارات جوية روسية.

وأعلنت كييف أن روسيا أطلقت أمس مئات الطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا ليلا، مما أسفر عن إصابة العشرات في جميع أنحاء البلاد ومقتل 4 أشخاص على الأقل، بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عاما، في العاصمة وحدها.

وإلى جانب القتلى، أصيب أكثر من 40 شخصا في مناطق زاباروجيا وأوديسا وسومي وتشيركاسي وميكولايف، وفقا للسلطات الأوكرانية.

انقطاع كهربائي

وشهدت مدينة بيلغورود الروسية أمس انقطاعا كبيرا في التيار الكهربائي بعد هجوم أوكراني، وهو أول انقطاع من نوعه منذ بداية الحرب.

وأصبحت آلاف المنازل بلا كهرباء في المساء، حيث أفاد شهود عيان بأن أشخاصا حوصروا في المصاعد وغرقت الشقق في الظلام.

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي انفجارات عنيفة وسحابة من الدخان تتصاعد من محطة للتدفئة.

وقال الحاكم فياشيسلاف جلادكوف في مقطع فيديو نشر على تيلغرام إن المدينة تواجه انقطاعات "كبيرة" في التيار الكهربائي، وتحدث وهو يقف أمام مبنى لا يزال مضاء، مشيرا إلى أن حالة التأهب للغارات الجوية لا تزال سارية وحث السكان على الاحتماء في الأقبية.

وقال جلادكوف إن شخصين أصيبا وإن المستشفيات تعمل بمولدات الطوارئ، وأظهرت مقاطع فيديو، لم يتسن التحقق منها مبدئيا، شوارع مظلمة لا يوفر الضوء فيها سوى المصابيح الأمامية للسيارات.

ولطالما ضربت أوكرانيا العاصمة الإقليمية بيلغورود -التي يقطنها أكثر من 300 ألف شخص- والمنطقة التي تحمل الاسم نفسه، بشكل رئيسي بالطائرات المسيرة، في إطار حملتها الدفاعية ضد الغزو الروسي، والهدف هو تدمير اللوجستيات العسكرية الروسية.